網購口罩卻大當機 衛福部：非先搶先贏建議稍晚再試
衛福部健保署統計數據顯示，截至中午12時，網購使用人數為14萬5174人、使用人次為52萬5204次，其中多數人透過手機認證，手機認證人數為2萬4689人、健保卡認證人數只有1519人。
在成功認證的2萬5000多人當中，口罩預約點擊次數為3萬5823次。這些數據顯示，有許多人使用後未能順利認證，認證後也因故未能順利預約。
衛福部在官方臉書粉專表示，健保快易通APP因為一時使用者眾多，健保署正全力搶修中。可稍後再試，也可使用網站版預購 （建議採自然人憑證認證），網址： https://emask.taiwan.gov.tw/。
衛福部說，本次口罩2.0試營運登記時間直到3月18日，非先搶先贏，建議民眾可以稍晚再試試。
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