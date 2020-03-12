網購口罩卻大當機 衛福部：非先搶先贏建議稍晚再試

口罩2.0網購通路周四將上線，民眾反應兩極。有民眾質疑口罩價錢已含物流費，何須再加收7元？有民眾認為既要付7元物流費，何不一次買2周的量，或允許全家一起登記？也有民眾希望重回超商購買舊制，至少可免物流費，或是由鄰里長買賣、發放口罩更便民。

2020-03-11 20:26