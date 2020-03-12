案48接觸者大增！ 9人增為72人 待採檢6人

新冠肺炎確診個案第48案例的接觸者大增。中央流行疫情指揮中心昨宣布新增案48，2月底曾至英國旅遊並探訪友人，回台後確診。原相關接觸者昨匡列九人，指揮中心今天上午表示，經進一步調查後，相關接觸者增至72人，其中六人待採檢；另外，昨機場接送規定上路第一天，指揮中心表示，經初步詢問，目前尚無民眾違規被處罰。

指揮中心表示，案48於2月28日至3月8日獨自前往英國旅遊及探訪當地友人，返國後3月9日因頭暈、頭痛等症狀至診所就醫，因出現微燒及輕微咳嗽，3月10日至醫院就醫，經通報檢驗昨日確診，目前收治負壓隔離病房治療。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，該個案平時主要活動地在家中，相關接觸者昨匡列九人，並無人有症狀；而經進一步調查後，相關接觸者今天增至72人，目前其中六人待採檢。

而在「居家檢疫者自機場返家交通方案」，居家檢疫者自機場返家交通方式僅限三種，包括親友接送或自行駕車、搭乘防疫車隊、自行安排專用小客車。莊人祥說，今天初步詢問機場端，尚無民眾違規被處罰。

指揮中心表示，需居家檢疫者若違規搭乘大眾運輸工具，可處10萬元以上到100萬元以下罰鍰；返家方式與通知書填寫內容不符，可處1萬元以上、15萬元以下罰鍰。