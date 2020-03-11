蔡英文推特追思311 日本大咖藝人轉發致意「謝謝你們」

東日本311大地震至今已屆滿9周年，9年前的這場天災奪走了逾萬名日本人的性命，也引起了國際間的關注。總統蔡英文在今（11）日於推特上發文追思，並為日本人民祈禱，而貼文也被日本一名大咖諧星轉發，並且以中、日文表達對台灣的感謝。

蔡英文總統在推特上用日文寫道，「每當災難來襲，台灣與日本總會互相依靠，克服逆境。在東日本大地震發生9年後的今天，我們一起面對新型冠狀病毒。因此，我在今天的下午2點46分（日本時間），會跟日本民眾一起為犧牲者祈禱」。蔡總統還在文末標記「#東日本大地震9年」、「#台日友好」，並附上一張「台日加油」的圖片，而推文也吸引5萬多人轉推，許多日本網友也留言致謝。

不僅日本網友，連曾經來過台灣的日本知名搞笑藝人PIKO太郎也轉發蔡總統的貼文。PIKO太郎以中、日文寫下「謝謝親愛的朋友們。我也想表達我的精神。ありがとうございます、親愛なる友人。私も元気を届けたいと思います。」