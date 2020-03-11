聽新聞
test
0:00 / 0:00
義大利新冠肺炎死亡率逾6% 專家這樣看
義大利受新冠肺炎疫情壟罩，確診病例數破萬，死亡率逾6%，相對各國都高的死亡率引起關注。專家表示，一個疾病的死亡率數字可能受許多因素影響，且死亡率會隨時間出現變化，還需要觀察一段時間。
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，各國通報的個案數字與死亡數字會受到許多因素影響，舉例來說，國家狀況越混亂，越影響醫院照顧能力，可能因此造成較多死亡；再如，國家通常會針對重症者作檢驗，但卻未必積極將輕症者都加以檢驗出來，可能因此影響分母與死亡率數值。
張上淳表示，觀察伊朗、中國等國數據，可見死亡率會隨時間出現變化，伊朗傳出疫情之初的死亡率也相當高，後來逐漸降低。因此某個時段的死亡率，並非一個疾病真正的死亡率。
新冠肺炎疫情陸續蔓延至亞太以外國家，中央流行疫情指揮中心公布資料顯示，全球新冠肺炎確定病例數為11萬7935人，全球致死率3.6%。其中，中國的確診病例數自最初逾九成九，降至六成八左右，確診病例數為80778人，死亡數為3158人；次高的是位於歐洲的義大利，確診病例數達1萬149人，死亡數為631人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言