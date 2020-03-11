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義大利新冠肺炎死亡率逾6% 專家這樣看

聯合報 / 記者羅真陳婕翎柯毓庭／台北即時報導

義大利受新冠肺炎疫情壟罩，確診病例數破萬，死亡率逾6%，相對各國都高的死亡率引起關注。專家表示，一個疾病的死亡率數字可能受許多因素影響，且死亡率會隨時間出現變化，還需要觀察一段時間。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，各國通報的個案數字與死亡數字會受到許多因素影響，舉例來說，國家狀況越混亂，越影響醫院照顧能力，可能因此造成較多死亡；再如，國家通常會針對重症者作檢驗，但卻未必積極將輕症者都加以檢驗出來，可能因此影響分母與死亡率數值。

張上淳表示，觀察伊朗、中國等國數據，可見死亡率會隨時間出現變化，伊朗傳出疫情之初的死亡率也相當高，後來逐漸降低。因此某個時段的死亡率，並非一個疾病真正的死亡率。

新冠肺炎疫情陸續蔓延至亞太以外國家，中央流行疫情指揮中心公布資料顯示，全球新冠肺炎確定病例數為11萬7935人，全球致死率3.6%。其中，中國的確診病例數自最初逾九成九，降至六成八左右，確診病例數為80778人，死亡數為3158人；次高的是位於歐洲的義大利，確診病例數達1萬149人，死亡數為631人。

死亡率 新冠肺炎 疫情

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