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立委建議機器人醫院防疫 醫師：憑空想像的畫面

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
醫師林靜儀認為，立委建議運用機器人在醫院防疫降低感染風險，以目前來說只是憑空想像。圖／本報資料照片
醫師林靜儀認為，立委建議運用機器人在醫院防疫降低感染風險，以目前來說只是憑空想像。圖／本報資料照片

新冠肺炎疫情擴散，有立委建議在醫療院所導入機器人，應用於汙染器械、衣物、醫療廢棄物回收、環境消毒等，減少醫療人員直接接觸病患，降低感染風險。醫師也是前立委林靜儀說說，在醫療現場沒有這麼美好，不知道這位委員是否跟著第一線醫療人員走過全部照護程序，或者這是憑空想像出來的畫面。

林靜儀說，除了防疫十萬火急之際，不可能立刻有機器人到醫院服務、解決問題；機器人無法達立委所說的效能，原因有三：

一、「許多器械與衛材仍須靠人工清洗」：汙染器械、衣物、廢棄物回收以機器人處置「聽起來」或許可行。不過，許多器械尖端細節十分精密，不經人工單純用機器回收和清洗，可能很難兼顧細節洗淨和器械維護。

二、「醫院必須重新設定管線和收集軌道」：如果要讓衣物和廢棄物回收以純機器人或靠自動收集鏈來操作，勢必重新設定管線和收集軌道，而且軌道感控是個難題。況且醫院回收物和病患衣物、治療布巾極為多樣，要怎麽設定能夠在投入處就一一分類好的管線和軌道，工程十分浩大。不是防疫期間可以付出的成本。

三、 「醫院必須打掉重練」：如果不設管線和收集軌道，由「機器人」在各樓層和病房穿梭收集，這不是比可以換防護衣與口罩手套而且能夠受感染控制訓練的清潔人員，更容易因穿梭過程未能做到防護，而四處汙染嗎？各病房都要「無人化」避免接觸的話，醫院的通道與管線必須大規模打掉重練。

而「減少一線醫療人員直接接觸病患」，根本設定錯誤。新冠肺炎是全球還在摸索中的疾病，甚至是連傳染模式和速度都尚未有定論的新興疾病。而診療病人不是對機器作業，護理師對於患者的評估，不是只有血壓心跳呼吸的「生理徵象」，而需要由病患對於身體症狀的主訴，對於診療過程的反應，以及對於治療與探問過程中，病患的不適程度與回饋，來做為治療效果的評估。

很多經驗豐富的醫護人員，同樣的血壓心跳，卻能藉由病人細微的反應或表達，判斷出誰可能是病況即將惡化，甚至隨時可能需要急救，這些不是機器人可以做得到的。病患生病過程中除了需要專業醫療之外，也需要醫護人員的情緒安撫、焦慮排除，而不是靠輸送帶把便當和藥品送進病房就夠了。

還有一個更核心的問題，就是台灣的全民健保。健保對於醫療處置的給付極低，導致新的藥品和器械因為給付不符成本而消失在台灣市場，更使得醫療場域中除非醫院本身就有科技產業，不然引進新科技通常缺乏資本，很多醫院規劃的「科技病房」其實噱頭多過實質、特殊點綴者多，普遍使用者少。而且，最根本的問題，請問大家願意付出多少健保費，讓全台灣各層級醫院都能擁有這些「高科技」？

新冠肺炎 健保 廢棄物

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