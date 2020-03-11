台胞專機少百人返台 陳時中：雙方防疫認知有差距

第二批載運武漢台胞返台的兩班專機，昨晚幾經波折先後返抵桃園機場，原先預計載送470名台胞返國，最後順利返國人數為361名。中央流行疫情指揮中心表示雙方對於防疫認識有差距，溝通困難相當多，但綜觀返國名單仍多為老弱婦孺，符合我國期待。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雙方對於防疫認識有差距，溝通困難相當多，中方似乎感到我方不信任其專業，其實不然。

舉例來說，當我方認為需要戴面罩時，中方認為已做過PCR檢驗陰性且發燒者不登機，因此戴口罩即可。然而，雙方對於發燒溫度認知不同，且我方認為新冠肺炎病毒特性使然，許多病例的檢出陰陽變化不定，因此寧可多作防護、不要發生憾事。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，第二批載運武漢台胞返台的兩班專機當中，18歲以下兒童青少年占比達到五分之一，有母親帶著孩子、有懷孕婦女、有嬰兒、年紀最大者是91歲等，因此整體而言多為老弱婦孺，符合我國期待。

第二批載運武漢台胞返台的兩班專機，昨晚返台路上一波三折。在中華航空班機方面，傳出11名台胞未赴武漢機場報到，另有18名台胞不願接受檢疫程序，登機前又有兩名旅客體溫過高，其中一人的兩名家屬也一同被請下機。

陳時中表示，部分計畫返台的台胞未赴機場報到或未配合檢疫，最終未能順利返國；由於未訪問到當事人，真正原因不清楚。昨晚聽聞一名旅客在當地有輕微發燒而下機，我國嘗試聯繫這名呂先生，擔憂他是否被送到醫院以及在當地是否受到良好的隔離治療。

中華航空與中國東方航空專機昨日晚間與今日凌晨先後返抵國門，中央流行疫情指揮中心團隊坐鎮指揮，今早馬不停蹄召開記者會。

陳時中表示，桃園機場現場指揮官是指揮中心醫療應變組組長薛瑞元，武漢當地指揮官是指揮中心醫療應變組副組長石祟良，指揮中心醫療應變組副組長王必勝很早就在檢視名單、健康情況、調度需要藥品，合照的護理人員臉上是清晰的N95口罩痕跡，現場多處都有記者待命。

陳時中表示，大家都很累，但這可說是為台灣寫下歷史紀錄的痕跡。過去是急診科醫師的石崇良、曾擔任婦科醫師的薛瑞元笑說，「好像很久沒有值大夜班了」。