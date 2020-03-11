快訊

民眾黨不倫戀被酸爆 黨中央急切割：張益贍被停權

旅遊疫情警示升級 瑞士、挪威等8國提升至第二級

台胞專機少百人返台 陳時中：雙方防疫認知有差距

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今表示，第2次武漢台商返台專機由台灣中華航空與中國東方航空分別執行，共有361位於昨日深夜抵台。並安排13位醫護人員前往，以確保防檢疫作業嚴謹。此外，亦安排救護車10輛及遊覽車22輛於桃園機場待命，以協助返台旅客就醫後或載往集中檢疫所。圖／取自udn tv
中央流行疫情指揮中心今表示，第2次武漢台商返台專機由台灣中華航空與中國東方航空分別執行，共有361位於昨日深夜抵台。並安排13位醫護人員前往，以確保防檢疫作業嚴謹。此外，亦安排救護車10輛及遊覽車22輛於桃園機場待命，以協助返台旅客就醫後或載往集中檢疫所。圖／取自udn tv

第二批載運武漢台胞返台的兩班專機，昨晚幾經波折先後返抵桃園機場，原先預計載送470名台胞返國，最後順利返國人數為361名。中央流行疫情指揮中心表示雙方對於防疫認識有差距，溝通困難相當多，但綜觀返國名單仍多為老弱婦孺，符合我國期待。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雙方對於防疫認識有差距，溝通困難相當多，中方似乎感到我方不信任其專業，其實不然。

舉例來說，當我方認為需要戴面罩時，中方認為已做過PCR檢驗陰性且發燒者不登機，因此戴口罩即可。然而，雙方對於發燒溫度認知不同，且我方認為新冠肺炎病毒特性使然，許多病例的檢出陰陽變化不定，因此寧可多作防護、不要發生憾事。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，第二批載運武漢台胞返台的兩班專機當中，18歲以下兒童青少年占比達到五分之一，有母親帶著孩子、有懷孕婦女、有嬰兒、年紀最大者是91歲等，因此整體而言多為老弱婦孺，符合我國期待。

第二批載運武漢台胞返台的兩班專機，昨晚返台路上一波三折。在中華航空班機方面，傳出11名台胞未赴武漢機場報到，另有18名台胞不願接受檢疫程序，登機前又有兩名旅客體溫過高，其中一人的兩名家屬也一同被請下機。

陳時中表示，部分計畫返台的台胞未赴機場報到或未配合檢疫，最終未能順利返國；由於未訪問到當事人，真正原因不清楚。昨晚聽聞一名旅客在當地有輕微發燒而下機，我國嘗試聯繫這名呂先生，擔憂他是否被送到醫院以及在當地是否受到良好的隔離治療。

中華航空與中國東方航空專機昨日晚間與今日凌晨先後返抵國門，中央流行疫情指揮中心團隊坐鎮指揮，今早馬不停蹄召開記者會。

陳時中表示，桃園機場現場指揮官是指揮中心醫療應變組組長薛瑞元，武漢當地指揮官是指揮中心醫療應變組副組長石祟良，指揮中心醫療應變組副組長王必勝很早就在檢視名單、健康情況、調度需要藥品，合照的護理人員臉上是清晰的N95口罩痕跡，現場多處都有記者待命。

陳時中表示，大家都很累，但這可說是為台灣寫下歷史紀錄的痕跡。過去是急診科醫師的石崇良、曾擔任婦科醫師的薛瑞元笑說，「好像很久沒有值大夜班了」。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

指揮官超拚沒睡？ 陳時中：參與的工作人員都很累

專機抵台人數變少 陳時中：雙方有心但認知仍有差距

史上首次 國民黨主席質詢閣揆

除了陳時中有備位指揮官？蘇貞昌：我有想但不太敢講

相關新聞

榮陽交聯盟：我國已能自製新冠肺炎候選藥物瑞德西韋

新冠肺炎疫情持續增溫，全球急需抗病毒藥物。陽明大學、交通大學與台北榮民總醫院因應新冠肺炎疫情組成防疫聯盟，已與心悅生醫、...

國際新冠肺炎疫情嚴峻 歐洲8國、中東2國旅遊警示提升至二級

新冠肺炎病毒陸續蔓延至亞太以外國家，中央流行疫情指揮中心再拉警報，今日宣布提升將八個歐洲國家的旅遊疫情警示升至二級，中東...

旅遊疫情警示升級 瑞士、挪威等8國提升至第二級

歐洲等國的旅遊疫情升級。中央流行疫情指揮中心今日表示，近日歐洲地區疫情急遽升溫，除日前已提升旅遊疫情建議及旅遊警示等級的...

新增1例境外移入病例 案48英國旅遊返台今確診

新冠肺炎台灣今新增一例個案。中央流行疫情指揮中心今日公布國內第48例新冠肺炎確定病例，為北部30多歲女性，指揮官陳時中表...

指揮中心記者會 新增1境外移入確診、累計48例

中央流行疫情指揮中心將於上午10時舉行記者會，說明武漢包機情形。

湖北見病危父被滯留月餘 彰化鄰長夫妻抵台報平安

彰化縣一名鄰長過年前和陸籍妻子回中國湖北娘家探視病危命終的父親，卻因新冠肺炎滯留當地1個多月，昨天深夜終於搭乘華航包機返...

影／終於回來！華航包機台商返台 57人進林口檢疫所隔離

滯留武漢第2批台商的華航包機昨晚載台胞返台，由於部分台商不配合檢疫未機，造成班機延誤，深夜抵達桃國機場檢疫後，其中57人...

華航東航2專機 共載運361名武漢台胞回家

第2批載運武漢台胞回台的專機，經過數度延後，10日深夜至11日凌晨先後降落桃園機場，總共載運了361名台胞回家，經由檢疫...

華航武漢專機旅客離開桃機 分三批前往隔離所

第二次武漢專機深夜抵達桃園機場，在清晨兩點半左右搭乘遊覽車離開機場，旅客身上還是穿著全副的防護裝備，旅客分三批離開，分別...

影／「終於回來了」112名台胞4點15分入蘭陽檢疫所隔離

第二批武漢包機昨晚載台胞返台，由於有些人未登機不配合檢疫，造成行程大延誤，入夜抵達桃機後有112多人送往宜蘭；凌晨4時1...

武漢專機第二班次 清晨抵達桃園機場

第二次武漢專機的第二航次東航MU7871班機約在清晨兩時許從武漢天河機場起飛，約在四時初降落在桃園機場601接駁坪，根據...

返台台商等候檢查 化學兵對飛機進行消毒

第二班載運武漢台胞的專機，幾經波折，終於在昨晚深夜11時38分降落桃園機場後，飛機轉進機棚後，可以見到身著藍色隔離的返台...

熱門新聞

11人未報到、18人不配合檢疫！第二批武漢返台包機出狀況

圖表看疫情／新冠肺炎疫情延燒逾百國 看全球最新數據整理

第二批武漢包機延誤！1旅客體溫過高 又滑回停機坪處理

我增2例新冠肺炎確診 一為案34家人、一為荷蘭境外移入

民眾黨蔡宜芳、張益贍被傳上摩鐵 柯文哲被酸又酬庸

華航專機23:38飛抵桃園載回169台胞 東航2:08分起飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。