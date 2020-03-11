【重磅快評】病毒第二波攻擊台灣 殲滅思維可能調整？

新冠病毒疫情進入「第二波攻擊」階段，防疫指揮中心設定將會有從世界掃回台灣的病毒進犯。第一波新冠病毒台灣打區域聯防，不但「守住了」，且贏得國際公衛界豎拇指的評價，糟糕的是這些公衛先進國這幾天紛傳雪崩式淪陷。主導第一波戰役的台灣，此刻該思考以殲滅病毒的防疫核心思維可能有調整空間嗎？

守住第一波防疫戰線台灣確實表現不錯，但病毒沒有輸；不要說病毒源頭、中間宿主至今無法確認，昨天甚至傳出一傳八的群聚感染事件；稍早澳洲籍音樂家返國後隨即確診感染，表示他在台時已有散播病毒的可能，這凸顯我們的防疫網並非滴水不漏，他在台的幾百名接觸者至今仍在過濾，音樂家有可能是「超級傳播者」，因此有無災情？還得等一陣子。

迎回滯留武漢四百名台胞是好消息，但壞消息還真不少。例如，出現首例腦神經病變患者，顯示新冠病毒不只侵襲呼吸系，還進犯神經系，讓現有支持性療法精準下藥的難度大增；再者，連番出現快篩、藥物甚至疫苗的研發進度好消息，其實是超前報導；中研院廖俊智院長昨天在立法院答詢，不但指進度、時程沒那麼樂觀，也坦承牽涉商業、專利，待克服之處很多。

新冠病毒有被殲滅的可能嗎？冠狀病毒之父賴明詔院士的回答寓意深遠，「病毒一定比病毒科學家聰明」。病毒與人類都是地球村一員，各有地盤，互不相識，井水不犯河水；因為貪婪的人類跨界了，讓病毒意外的搭上人類，一陣子神出鬼沒，帶來人類災情。

隔離、封城…都或多或少阻斷病毒與人類的接觸，讓疫情至少不致瞬間爆發，但這幾天義大利、歐盟國家、美國的疫情失控，其間因果關係則待釐清。糟糕的是，陷於恐慌的人類，酒精、消毒水、漂白水、次氯酸到處狂噴濫灑，甚至工業酒精、環境用藥也大幅且超量注入標榜永續的環境；可以確信，存在其間的微生物受不了。

上週傳出新冠病毒突變出兩種亞型，這完全不意外；屬RNA的新冠病毒本來就易於突變，人類狂噴濫灑的消毒劑，更加速突變發生，讓人類想殲滅病毒的難度更發升高。此刻，最理想的情形是人與病毒回到之前素不相識、井水不犯河水的局面。調整與病毒相處的思考，也許才能「終結」疫情，免得病毒掃回台灣的第二波攻擊。