影／終於回來！華航包機台商返台 57人進林口檢疫所隔離

滯留武漢第2批台商的華航包機昨晚載台胞返台，由於部分台商不配合檢疫未機，造成班機延誤，深夜抵達桃國機場檢疫後，其中57人分乘4輛遊覽車，由檢疫人員陪同、警方護送下，大約今天清晨3時6分緩緩駛進林口檢疫所進行隔離，車上台商及子女行程波折，終於返台，雖然疲憊仍顯得開心。

滯留湖北的台商包機昨晚返台，分別由華航、東航專機先後執飛，部分台商有人未報到、有人不願配檢疫、有人量體溫發燒，華航包機最後載回169人，昨天深夜11時37分降落桃園機場。