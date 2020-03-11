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影／終於回來！華航包機台商返台 57人進林口檢疫所隔離
滯留武漢第2批台商的華航包機昨晚載台胞返台，由於部分台商不配合檢疫未機，造成班機延誤，深夜抵達桃國機場檢疫後，其中57人分乘4輛遊覽車，由檢疫人員陪同、警方護送下，大約今天清晨3時6分緩緩駛進林口檢疫所進行隔離，車上台商及子女行程波折，終於返台，雖然疲憊仍顯得開心。
滯留湖北的台商包機昨晚返台，分別由華航、東航專機先後執飛，部分台商有人未報到、有人不願配檢疫、有人量體溫發燒，華航包機最後載回169人，昨天深夜11時37分降落桃園機場。
該批台商經檢疫後，其中57名台商及子女分別搭乘4輛遊覽車，在檢疫人員陪同、警方戒護下，行經國1進入林口檢疫所，並由醫護人員進入篩檢，折騰一夜，台商也疲憊不堪，清晨陸續休息。
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