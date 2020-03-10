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黃正勝捐款北醫 吳新興感謝助防疫

聯合新聞網 / 台北訊
黃正勝（左2）捐款予臺北醫學大學附設醫院、萬芳醫院及雙和醫院，以協助防疫工作，由林建煌（右2）及李飛鵬（左1）代表接受，並邀請吳新興（中）出席見證。圖片提供／僑委會
黃正勝（左2）捐款予臺北醫學大學附設醫院、萬芳醫院及雙和醫院，以協助防疫工作，由林建煌（右2）及李飛鵬（左1）代表接受，並邀請吳新興（中）出席見證。圖片提供／僑委會

新冠肺炎在全球各地持續升溫，為感謝我國防疫期間醫護人員的辛勞，世界臺灣商會聯合總會名譽總會長兼財團法人旺英衛教基金會董事長黃正勝於9日捐贈新臺幣兩百萬元予臺北醫學大學附設醫院、萬芳醫院及雙和醫院，由臺北醫學大學校長林建煌及副校長李飛鵬代表接受，並邀請僑務委員會委員長吳新興出席見證。

吳新興首先向所有臺灣醫護人員表達最高的謝意與敬意，並表示，隨著新冠肺炎的爆發，臺灣的防疫工作獲得許多國家讚許與仿傚，其中最辛苦的莫過於站在第一線對抗疫情的醫護人員，他也期盼疫情能儘速獲得控制，讓人民可以恢復正常生活。

吳新興接著說，黃正勝為世界臺灣商會聯合總會的名譽總會長，也是僑委會僑務諮詢委員，他以父母的名義成立基金會，積極投入醫療衛生、公益慈善等活動，並大力支持國內醫療發展，對協助國際醫療亦是不遺餘力。吳新興感謝黃正勝捐贈新臺幣兩百萬元，藉此拋磚引玉，給予第一線防疫人員更多支持與鼓勵。

黃正勝（左）感謝防疫人員的辛勞，也感謝臺北醫學大學附設醫院、萬芳醫院及雙和醫院對海外僑胞的幫助與照顧。圖片提供／僑委會
黃正勝（左）感謝防疫人員的辛勞，也感謝臺北醫學大學附設醫院、萬芳醫院及雙和醫院對海外僑胞的幫助與照顧。圖片提供／僑委會

黃正勝除感謝第一線防疫人員的辛勞外，也感謝臺北醫學大學、附設醫院、萬芳醫院及雙和醫院對海外僑胞的幫助與照顧，並希望藉由棉薄之力，提供醫護、防疫及醫院些許的幫助。林建煌及李飛鵬則代表學校及醫院感謝黃正勝的幫助，讓臺灣的防疫工作能更加順利。

吳新興最後也說，臺商長期在海外打拚，但仍心繫臺灣，只要臺灣有急難需求，定會義不容辭慷慨解囊，充分展現「人飢己飢，人溺己溺」的胸懷。

吳新興 新冠肺炎 醫護人員 北醫 僑委會 萬芳醫院

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