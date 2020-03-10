聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳第二批武漢專機今晚抵台 桃機仍未收到確認訊息
昨晚傳出，接載滯留湖北台胞的第二批包機確定今天成行，由華航、東航執飛，預計今晚陸續抵台。不過桃園國際機場截至目前仍未收到確認訊息。
相關人士指出，經兩岸協商，雙方今天分別派出華航、東航，載送共470名台胞返台。預計今晚8時30分及11日凌晨0時30分抵達桃園機場。
不過據了解，桃機截至目前仍未收到相關確認訊息。業內人士說，先前滯留在湖北荊門的血友病少年和他母親，搭乘長榮航空從成都返台那次，也是中午左右才收到確認訊息，且第二批包機任務更需要高度保密，預計中午過後才會有近一步消息。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言