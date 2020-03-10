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傳第二批武漢專機今晚抵台 桃機仍未收到確認訊息

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
首批滯留武漢247名台胞已於日前搭包機返台。中新社
首批滯留武漢247名台胞已於日前搭包機返台。中新社

昨晚傳出，接載滯留湖北台胞的第二批包機確定今天成行，由華航東航執飛，預計今晚陸續抵台。不過桃園國際機場截至目前仍未收到確認訊息。

相關人士指出，經兩岸協商，雙方今天分別派出華航、東航，載送共470名台胞返台。預計今晚8時30分及11日凌晨0時30分抵達桃園機場

不過據了解，桃機截至目前仍未收到相關確認訊息。業內人士說，先前滯留在湖北荊門的血友病少年和他母親，搭乘長榮航空從成都返台那次，也是中午左右才收到確認訊息，且第二批包機任務更需要高度保密，預計中午過後才會有近一步消息。

桃園機場 東航 華航

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