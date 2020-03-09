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文化部建議演出梅花座 蔡壁如：中央空調怎麼坐都一樣

聯合報 / 記者林麗玉╱台北即時報導
防疫期間，文化部建議演出要以「梅花座」方式間隔觀眾。 圖／聯合報系資料照片
防疫期間，文化部建議演出要以「梅花座」方式間隔觀眾。 圖／聯合報系資料照片

國家音樂廳因澳洲音樂家確診新冠肺炎後，文化部建議後續演出以「梅花座」方式間隔觀眾。民眾黨立委蔡壁如說，由於空調還是中央空調，不管怎麼樣的座位，除非病毒不靠飛沫，怎樣坐都一樣。高虹安也表示，疫情沒解除的話，還是延期比較好。

因應防疫，文化部建議藝文演出以梅花座間隔觀眾。蔡壁如說，她認為還是要從大規模的集會去思考，儘管採梅花座，但因空調還是中央空調，不管怎麼樣的座位，除非病毒不靠飛沫，不然大家在共同空間，不管怎樣坐都一樣，還是呼籲藥勤洗手、戴口罩。

高虹安也說，就算採梅花座 ，觀眾進會場還是會短距離、短時間接觸，不排除有傳播風險，尤其看到鑽石公主號在密閉空氣、不流通環境下，傳染率特高，所以即便藝文表演採梅花座 ，也是會令人擔心傳播，所以建議疫情沒解除的話，還是延期比較好，如果疫情趨緩，可以再採其他的防治手段。

梅花 疫情 蔡壁如 新冠肺炎

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