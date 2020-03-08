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防疫可促減碳？ 學者：關鍵在低碳能源

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
汪中和感嘆，政府紓困的作為主要是在挽救經濟，沒有藉機保護環境很可惜。(Photo by Pixabay)
汪中和感嘆，政府紓困的作為主要是在挽救經濟，沒有藉機保護環境很可惜。(Photo by Pixabay)

疫情助減碳？台灣近來採取的遠距教學和通訊診療等科技，有沒有可能帶台灣走向低碳經濟之路？中央研究院地球科學研究所研究員汪中和受訪時認為，關鍵在於必須轉型成「低碳能源」，並終止浪費行為，否則恐怕在疫情過後又重回過去的排碳水準，他也感嘆政府注意力只放在紓困，沒有藉機保護環境。

低碳能源才是解方

汪中和指出，中國今年第一季的碳排放量減少了四分之一之多，NASA日前釋出的衛星拍攝照也可看到，華北地區二氧化氮的排放量顯著下降。

台灣目前不少學校如台大、台科大等正在推動遠距教學，慈濟和北醫等醫院更提供通訊診療的服務，也有企業鼓勵員工在家上班（如安侯建業）或以視訊取代傳統會議。新科技的使用可望降低交通運輸，進一步減少排碳量，但是當疫情結束之後，還有可能繼續維持嗎？

「傳統的經濟手段必須改變，否則減碳的結果只是短期的。」汪中和指出，中國今年第一季的碳排放量減少了四分之一之多，但一旦企業復工加速生產，恐怕在一年之內回復原有的排碳水準。因此，根本解決之道是轉型成低碳或零碳的能源，將化石燃料投資降到零，並改變掠奪式的消費行為。

空汙改善不顯著

對於當前政府的紓困條例和預算，汪中和也感嘆，政府的作為主要是在挽救經濟，沒有同時思考保護環境非常可惜，他說，這次疫情是一個反省當前生活和產業型態的良機。

近來台灣的空氣品質是否因經濟活動趨緩而變好？汪中和表示，今年迄今為止紅色警告天數確實降低，但空氣品質變好的趨勢不如中國明顯。另外，台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民也指出，台灣空氣汙染的主要是因為吹東風時，位於背風處的西半部無風，擴散條件不佳所致，而非中國的境外汙染。

楊澤民引述「爭好氣聯盟」的資料表示，2月曾在網路流傳「中國停工，台灣空品改善」的言論是沒有根據的，譬如2月2日全台25站空品橘色警報，但當時中國正值停工，顯示本土汙染難辭其咎。

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疫情 碳排放

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