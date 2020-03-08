聯合報一周大事3/1~3/7

國內：

5日：2月23日入境的一名澳籍音樂家，曾在國家音樂廳演出兩場，還曾坐在觀眾席，雖曾因咳嗽就診，但直到3月2日離台後，才被確診感染新冠肺炎病毒，中央流行疫情指揮中心緊急開記者會說明，部分曾與他近距離接觸的記者、國家交響樂團團員等人需居家隔離。

7日：中央流行疫情指揮中心表示，法國、德國及西班牙新冠肺炎病例快速上升，因此提升三國旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），民眾前往當地應加強防護，從三國入境民眾，也應落實14天自主健康管理。

7日：國民黨主席補選投票，立委江啟臣擊敗國民黨前副主席郝龍斌獲勝選。

國外：

2日：南韓新天地教會教主李萬熙為防堵新冠肺炎疫情不力，向南韓民眾下跪磕頭道歉。這是新天地教會引發南韓疫情以來，他首次公開露面。

6日：新冠肺炎疫情全球快速蔓延，確診已破10萬例，世界衛生組織呼籲各界不應抱有錯誤期待，認為新冠肺炎疫情會如同流感一樣，一到夏季就自動消失。