聯合報一周大事3/1~3/7

聯合報 / 綜合報導
澳籍音樂家確診新冠病毒，也證明我國邊境檢疫SOP仍有漏洞，圖為兩廳院緊急消毒。圖／報系資料照片
澳籍音樂家確診新冠病毒，也證明我國邊境檢疫SOP仍有漏洞，圖為兩廳院緊急消毒。圖／報系資料照片

國內：

5日：2月23日入境的一名澳籍音樂家，曾在國家音樂廳演出兩場，還曾坐在觀眾席，雖曾因咳嗽就診，但直到3月2日離台後，才被確診感染新冠肺炎病毒，中央流行疫情指揮中心緊急開記者會說明，部分曾與他近距離接觸的記者、國家交響樂團團員等人需居家隔離。

7日：中央流行疫情指揮中心表示，法國、德國及西班牙新冠肺炎病例快速上升，因此提升三國旅遊疫情建議至第二級警示（Alert），民眾前往當地應加強防護，從三國入境民眾，也應落實14天自主健康管理。

7日：國民黨主席補選投票，立委江啟臣擊敗國民黨前副主席郝龍斌獲勝選。

國外：

2日：南韓新天地教會教主李萬熙為防堵新冠肺炎疫情不力，向南韓民眾下跪磕頭道歉。這是新天地教會引發南韓疫情以來，他首次公開露面。

6日：新冠肺炎疫情全球快速蔓延，確診已破10萬例，世界衛生組織呼籲各界不應抱有錯誤期待，認為新冠肺炎疫情會如同流感一樣，一到夏季就自動消失。

新冠肺炎 疫情 南韓 國民黨 交響樂團

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勞動節學生該放假嗎／全台忙防疫 4月給答案

5月1日勞動節，民眾提案中小學學生應放假一日，但受到各部會正忙於新冠肺炎防疫影響，相關部會預定4月底做出回應。換句話說，勞動節能不能親子同休，最後一刻答案才揭曉。

民眾提案惹論戰／勞動節 中小學該放假嗎

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退役衛星 處理成了大難題

國家太空中心副主任余憲政說，每年約1000多顆衛星升空，數量比以往多，壽命約三年到五年，比以往短，未來恐面臨外太空塞車情形，國際開始討論開太空垃圾車，處理退役衛星。

氣象局太空天氣預報 9成來自福衛七號

福衛七號今天上午10時起將所觀測資料分享全球，中央氣象局副局長程家平說，氣象局自上一顆氣象衛星福衛三號運行後，開始發展太空天氣預報，目前預報九成採用福七的觀測資料。太空天氣預報包括太陽黑子觀測、電離層濃度等項目，影響導航定位、通訊。

老照片看一甲子前的女性救星 呂錦花奔走政府杜絕養女買賣

明天就是3月8日婦女節，過去的女性不像現在擁有自由和平等，這些都必須靠著爭取才能獲得解放。台灣俗語曾有一句話說到「查某囝仔，油菜子命」，點出戰後台灣社會女孩子因家庭貧困，多受折磨心酸的狀況，不少家庭甚至會因家庭貧困將女兒送養給他人做養女，但也出現養女遭虐待、人口販賣的狀況，而在1950年代出現了一位同出身為養女的女性，她看到了養女的不幸處境，成立協會奔走政府立法，使養女制度隨之消失，她就是「養女之母」呂錦花。

颱風預測更準 「獵風者號」明年第四季升空

福衛七號今天公開接收的電離層天氣資料給全球，太空中心表示，我國下一顆氣象衛星「獵風者號」已進入系統整合階段，預計明年第四季發射升空，能提升颱風路徑和強度預測精準度。獵風者號和福七共同規畫，通訊介面設計和福七相容，可從福七地面接收站操作。

30分鐘到地面 福七回傳比NASA還快

福衛七號今天起正式公開觀測資料給全球，除增進氣象預報，也能用於科學研究。已在福七測試期間採用資料的成功大學地球科學系教授林建宏說，全球只有福衛七號能做到即時回傳，接收後卅分鐘就能傳到地面，受他國太空科研人員矚目；相較之下，美國國家航空暨太空總署（NASA）要花三個月。

台美同步 福七觀測資料今公開

我國氣象衛星福衛七號去年發射升空，國家太空中心昨宣布，今天上午十時與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）同步對全球公開觀測資料，中央氣象局台灣資料分析中心網站也將在台灣時間每天上午十時，公布前一天的氣象觀測資料，預估能提升我國氣象預報精準度百分之十，一二○小時颱風路徑預報也可改善百分之七。

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韓聯社報導，南韓今天又新增516起新冠肺炎確診病例，南韓全國感染新冠肺炎人數累計至5328人。

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