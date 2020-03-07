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滯留湖北的澳門居民57人返澳 均須隔離兩個禮拜

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
滯留湖北的澳門居民57人今返澳門。圖/取自澳門新聞局
滯留湖北的澳門居民57人今返澳門。圖/取自澳門新聞局

澳門政府今日派出包機，接回滯留在湖北的澳門居民，今日晚間六時多，包機已抵達澳門國際機場，五十七名澳門人返回澳門，他們被要求要隔離十四日。

湖北武漢1月底因疫情封城後，澳門約有150名居民滯留當地。據港媒星島日報報導，澳門包機在今日下午 4時51分在武漢天河機場起飛，機上有來自 31個家庭、 57名在湖北的澳門居民已完成健康檢查，通過體溫測試。

首批回澳的居民均穿上衛生局準備防護裝備登機。不過一名滯留湖北的澳門居民被海關檢測到攝氏 37.5度，超過攝氏 37.3度的海關標準，被拒絕出境。海關移交相關部門做檢查。

報導指出，有六輛巴士停在停機坪附近，較遠處有兩輛救護車。車上的司機均穿上防護衣。首批返澳門居民若有出現症狀，將在機場由救護車直接送上山頂醫院隔離受檢，若沒症狀則會送往路環高頂公共臨床衛生中心隔離 14天。

澳門 海關 機場

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