「居家檢疫」、「居家隔離」 防疫車隊盡責安全送回家

為達成「防疫決戰於邊境」的目標，交通部配合防疫工作推出「居家檢疫者自機場返家交通方案」，實施「點對點」的接送，希望讓居家檢疫者盡快安全回家，不要在中途亂跑，但是昨天長榮航空曾服務澳洲確診者的空服員前來搭車時，由於一口氣來了12位，造成防疫車輛調度不及，拖了約一小時才讓所有人上車回家，桃機業務處長李俊德表示，將來會請「居家隔離者」盡量事先預告，以方面車輛的調度。

交通部的「居家檢疫者自機場返家交通方案」，主要服務對象是「居家檢疫者」，這些旅客是由第三級警示旅遊地區（中、港、澳、韓、義、伊朗等地）入境，林佳龍表示，桃機目前針對第三級地區來的班機會進行旅客人數預報，並在一小時前通知班機下來的人數。李俊德則補充說，桃機公司會預先告知桃機排班計程車自律委員會，讓自律會預先調度車輛，所以車輛在三分鐘內就能到達。桃機排班計程車自律委員會也表示，防疫車輛不足時，會從不同航廈透過電腦調度。

但是由於昨天碰到的長榮航空空服員是屬於「居家隔離者」，這些旅客是根據疾管署公布資訊，是與「與確診病例的接觸者」，李俊德表示，由於要根據疾管署的臨時公布，無法透過航班資訊進行人數預報，所以才會出現昨天突然爆量的情形，將來會請居家隔離者，例如長榮航空等預先通報，讓自律會調度車輛；自律會也表示，昨天是臨時狀況，沒有預期到，有時候防疫車司機等待太久沒有等到客人，就先到外面跑車，臨時抽調回來也來不及，目前已經改善，狀況不會再發生。

對於居家隔離者能否搭乘政府補貼的「防疫車隊」，李俊德表示，基於國境防疫的安全考量，車隊還是會盡責將旅客安全送到家，但還是建議居家隔離者以自行駕車或親友接送為優先，如果是公司也能派公司車輛接送。