造福農民的女昆蟲學家 55年前邱瑞珍研究老照片曝光

今日是3月8日婦女節，這一天我們不只回顧女性爭取自由權利的歷史，也關注那些對人類有重大貢獻的女性。民國1965年中華農委會五十四年度「農業學術事業獎」唯一得獎者邱瑞珍女士就是一位對台灣農業有著偉大貢獻的女性，她專研昆蟲多年，幫助台灣農村抵禦侵害農作物的物種，對昆蟲的研究享譽國際，同時也是一位偉大的母親，令人敬佩。

「報時光UDNtime」分享一張舊照，邱瑞珍是台灣1960年代的傑出昆蟲學家，畢業於福建省立農學院植物病蟲害系，從小她就喜歡到草叢去抓蟋蟀或蹲在牆邊看螞蟻搬家，因為對昆蟲的興趣才選擇就讀植物病蟲害系，而後成為台灣省農業試驗所技正，長年研究昆蟲，她曾親手組過一座昆蟲標本館，內部收集60多萬種不同的昆蟲標本，國內外學者都經常造訪，成為遠東最具規模的昆蟲標本館。

而邱瑞珍的學術論文也受到國際肯定，美國姬蜂分類權威Hery Townes博士就曾寫信讚揚她的「台灣產姬蜂研究」論文，認為此提高了研究工作的素質，而美國農業部甚至邀請邱瑞珍搜集台灣寄生蟲，並送往美國幫助農民消除危害的蚜蟲。

另外，邱瑞珍也是最受台灣農民歡迎的朋友，民國48年非洲蝸牛在台灣對農作物大肆破壞，讓農民苦不堪言、無法阻止，邱瑞珍見狀研究3年多終想出辦法，她引進夏威夷的玫瑰蝸牛，以天敵原理使非洲蝸牛漸漸消除，也使台灣農村遠離農作物被破壞的煩惱。

這樣一位努力上進的昆蟲權威其實也是一位溫柔的母親，邱瑞珍在忙碌之餘仍在每天早晨上市場買菜，為孩子煮飯做菜，而這樣勤奮的精神無論是在工作上或家庭上，都令人感到敬佩，也值得後人效法。