快訊

明深夜變天！鋒面接力襲台有雨 周三最冷玉山恐降雪

一場疫情…美國這項醫療科技爆紅 台灣其實早就有

造福農民的女昆蟲學家 55年前邱瑞珍研究老照片曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
在1965年邱瑞珍是台灣省農業試驗所技正，她在當年榮獲中華農學會核定五十四年度「農業學術事業獎」，是當屆唯一的得獎人。報系資料照。
在1965年邱瑞珍是台灣省農業試驗所技正，她在當年榮獲中華農學會核定五十四年度「農業學術事業獎」，是當屆唯一的得獎人。報系資料照。

今日是3月8日婦女節，這一天我們不只回顧女性爭取自由權利的歷史，也關注那些對人類有重大貢獻的女性。民國1965年中華農委會五十四年度「農業學術事業獎」唯一得獎者邱瑞珍女士就是一位對台灣農業有著偉大貢獻的女性，她專研昆蟲多年，幫助台灣農村抵禦侵害農作物的物種，對昆蟲的研究享譽國際，同時也是一位偉大的母親，令人敬佩。

「報時光UDNtime」分享一張舊照，邱瑞珍是台灣1960年代的傑出昆蟲學家，畢業於福建省立農學院植物病蟲害系，從小她就喜歡到草叢去抓蟋蟀或蹲在牆邊看螞蟻搬家，因為對昆蟲的興趣才選擇就讀植物病蟲害系，而後成為台灣省農業試驗所技正，長年研究昆蟲，她曾親手組過一座昆蟲標本館，內部收集60多萬種不同的昆蟲標本，國內外學者都經常造訪，成為遠東最具規模的昆蟲標本館。

而邱瑞珍的學術論文也受到國際肯定，美國姬蜂分類權威Hery Townes博士就曾寫信讚揚她的「台灣產姬蜂研究」論文，認為此提高了研究工作的素質，而美國農業部甚至邀請邱瑞珍搜集台灣寄生蟲，並送往美國幫助農民消除危害的蚜蟲。

另外，邱瑞珍也是最受台灣農民歡迎的朋友，民國48年非洲蝸牛在台灣對農作物大肆破壞，讓農民苦不堪言、無法阻止，邱瑞珍見狀研究3年多終想出辦法，她引進夏威夷的玫瑰蝸牛，以天敵原理使非洲蝸牛漸漸消除，也使台灣農村遠離農作物被破壞的煩惱。

這樣一位努力上進的昆蟲權威其實也是一位溫柔的母親，邱瑞珍在忙碌之餘仍在每天早晨上市場買菜，為孩子煮飯做菜，而這樣勤奮的精神無論是在工作上或家庭上，都令人感到敬佩，也值得後人效法。

婦女節 農民 農委會 寄生蟲

延伸閱讀

丈夫過世她扛起裕隆…看吳舜文怎麼拚成「中華民國第一位女實業家」

老照片看一甲子前的女性救星 呂錦花奔走政府杜絕養女買賣

加濕器別亂加殺菌劑！胸腔科醫師：曾害百人肺纖維化死亡

人言可畏！3個女高中生的閒聊 差點毀了一家在地銀行

相關新聞

造福農民的女昆蟲學家 55年前邱瑞珍研究老照片曝光

今日是3月8日婦女節，這一天我們不只回顧女性爭取自由權利的歷史，也關注那些對人類有重大貢獻的女性。民國1965年中華農委會五十四年度「農業學術事業獎」唯一得獎者邱瑞珍女士就是一位對台灣農業有著偉大貢獻的女性，她專研昆蟲多年，幫助台灣農村抵禦侵害農作物的物種，對昆蟲的研究享譽國際，同時也是一位偉大的母親，令人敬佩。

聯合報一周大事3/1~3/7

5日：2月23日入境的一名澳籍音樂家，曾在國家音樂廳演出兩場，還曾坐在觀眾席，雖曾因咳嗽就診，但直到3月2日離台後，才被確診感染新冠肺炎病毒，中央流行疫情指揮中心緊急開記者會說明，部分曾與他近距離接觸的記者、國家交響樂團團員等人需居家隔離。

解密太空天氣 氣象局預報靠福衛7號

福衛七號昨天上午十時起將觀測到的資料分享全球，中央氣象局副局長程家平說，氣象局自上一顆氣象衛星福衛三號運行後，開始發展太空天氣預報，目前預報九成採用福七的觀測資料。太空天氣預報包括太陽黑子觀測、電離層濃度等項目，影響導航定位、通訊。

每年千顆升空…退役衛星處理成難題

國家太空中心副主任余憲政說，目前全球每年約一千多顆衛星升空，數量比以往多，壽命約三年到五年，比以往短，未來恐面臨外太空塞車情形，國際開始討論開太空垃圾車，處理退役衛星。

美通過台北法案 學者：要中方檢討對台政策

美國聯邦眾議院5日通過「台北法案」，希望藉此反制中國長年對台灣的打壓。學者盧業中分析，美國藉此向北京當局傳達，中方應檢討...

勞動節學生該放假嗎／全台忙防疫 4月給答案

5月1日勞動節，民眾提案中小學學生應放假一日，但受到各部會正忙於新冠肺炎防疫影響，相關部會預定4月底做出回應。換句話說，勞動節能不能親子同休，最後一刻答案才揭曉。

民眾提案惹論戰／勞動節 中小學該放假嗎

親子休假作息是否應該同步，有民眾在政府政策參與平台提案，5月1日勞動節應讓中小學學生放假一日，達到親子同步，這項提案引發正反意見論戰。

退役衛星 處理成了大難題

國家太空中心副主任余憲政說，每年約1000多顆衛星升空，數量比以往多，壽命約三年到五年，比以往短，未來恐面臨外太空塞車情形，國際開始討論開太空垃圾車，處理退役衛星。

氣象局太空天氣預報 9成來自福衛七號

福衛七號今天上午10時起將所觀測資料分享全球，中央氣象局副局長程家平說，氣象局自上一顆氣象衛星福衛三號運行後，開始發展太空天氣預報，目前預報九成採用福七的觀測資料。太空天氣預報包括太陽黑子觀測、電離層濃度等項目，影響導航定位、通訊。

老照片看一甲子前的女性救星 呂錦花奔走政府杜絕養女買賣

明天就是3月8日婦女節，過去的女性不像現在擁有自由和平等，這些都必須靠著爭取才能獲得解放。台灣俗語曾有一句話說到「查某囝仔，油菜子命」，點出戰後台灣社會女孩子因家庭貧困，多受折磨心酸的狀況，不少家庭甚至會因家庭貧困將女兒送養給他人做養女，但也出現養女遭虐待、人口販賣的狀況，而在1950年代出現了一位同出身為養女的女性，她看到了養女的不幸處境，成立協會奔走政府立法，使養女制度隨之消失，她就是「養女之母」呂錦花。

南韓再增516新冠肺炎確診病例 累計達5328人

韓聯社報導，南韓今天又新增516起新冠肺炎確診病例，南韓全國感染新冠肺炎人數累計至5328人。

院內新冠感染疑雲 專家呼籲這些動作得先做

中央流行疫情指揮中心今日公布國內第42例新冠肺炎確診病例，與案34六旬婦人屬於同一起群聚，為與案34同病房之其他病人陪病...

熱門新聞

全球疫情統計／南韓確診達7134例、義大利增至233死 美紐約州宣布緊急狀態

3名新冠肺炎確診個案病情嚴重 張上淳：案34搶救中

批蘇貞昌「氣度小」、「短視政客」被點名道歉 醫師再開嗆

除夕一通急電「出事了」 開啟台灣口罩大作戰

國民黨主席之爭郝龍斌承認敗選 盼江啟臣實踐改革承諾展新氣象

加濕器別亂加殺菌劑！胸腔科醫師：曾害百人肺纖維化死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。