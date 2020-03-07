老照片看一甲子前的女性救星 呂錦花奔走政府杜絕養女買賣

明天就是3月8日婦女節，過去的女性不像現在擁有自由和平等，這些都必須靠著爭取才能獲得解放。台灣俗語曾有一句話說到「查某囝仔，油菜子命」，點出戰後台灣社會女孩子因家庭貧困，多受折磨心酸的狀況，不少家庭甚至會因家庭貧困將女兒送養給他人做養女，但也出現養女遭虐待、人口販賣的狀況，而在1950年代出現了一位同出身為養女的女性，她看到了養女的不幸處境，成立協會奔走政府立法，使養女制度隨之消失，她就是「養女之母」呂錦花。

專門分享聯合報歷史舊照的臉書專頁「報時光UDNtime」今日分享了台灣一甲子前的女性救星，「養女之母」呂錦花的故事，1950年代台灣戰後時期人民生活較為困苦，部分家庭會選擇將女兒送養他人家做養女，但有些養女的待遇卻相當差，虐待、逼娼、人口販賣的問題層出不窮，而自幼身為養女的呂錦花，因深知養女們的不幸和悲苦，在1951年成立「養女協會」，為養女們爭取權利。

呂錦花曾在保護養女運動委員會成立一週年時表示「社會有販賣人口的事象，使很多小妹妹們陷於水深火熱中，她們同樣也是人，同樣是有肉體和靈魂的，難道她們就該墮落下去嗎？」

作為「養女之母」的呂錦花也多次以省議員身份前往台灣省議會爭取政府立法，希望養女的環境能獲得改善，而她的精神也令不少人佩服，於1964年擔任台灣府主席的黃杰便在省議會省政總詢問中表示相當欽佩呂錦花的精神，希望社會人士不買賣養女，使養女制度不再存在。

如今一甲子過去，台灣未見養女風氣存在，「養女之母」呂錦花的努力是歷史上重要的貢獻，現代女性的命運也不像油菜子一樣，而是真實地掌握在自己手中。