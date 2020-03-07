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鑽石公主19人可返家 1人凌晨步行離開稱是裡面掃地的

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
鑽石公主號19名包機返台的旅客，今天（7日）凌晨0時解除檢疫隔離，衛福部長陳時中午夜也到北部檢疫所關心，還為當中的檢疫者慶生切蛋糕。圖／讀者提供
鑽石公主號19名包機返台的旅客，今天（7日）凌晨0時解除檢疫隔離，衛福部長陳時中午夜也到北部檢疫所關心，還為當中的檢疫者慶生切蛋糕。圖／讀者提供

鑽石公主號19名包機返台的旅客，今天（7日）凌晨0時解除檢疫隔離，衛福部長陳時中午夜也到北部檢疫所關心，還為當中的檢疫者慶生切蛋糕，最後共有10人在凌晨離開，當中9人家屬接送，1人步行離去，步行離去者還低調表示「我是裡面掃地的」；早上將另有2人由家屬接送、7人搭交通部安排的遊覽車離開。

陳時中受訪表示，今天來看解除檢疫隔離的19人，大家都很開心能回家，聯醫護理人員很多巧思，包含保一，大家都很用心，剛剛還切了蛋糕，因為當中有受檢疫者過兩天就生日了，照顧得很好，這裡面最辛苦的就是生活的照顧，還有等待的擔憂，能把19人身心都照顧好也是功德一件。

另外，陳時中受訪也說明凌晨將有11人先離開，8人則是早上搭遊覽車離去，不過後來更新為10人在凌晨離開，早上將另有2人由家屬接送、7人搭交通部安排的遊覽車離開；今年凌晨陸續有家屬車輛駛離北部檢疫所，共9人由家屬接送，1人步行離去，步行離去者還雙手遮臉低調表示「我是裡面掃地的」。

今年凌晨陸續有家屬車輛駛離北部檢疫所，共9人由家屬接送，1人步行離去，步行離去者還雙手遮臉低調表示「我是裡面掃地的」。記者翁浩然／攝影
今年凌晨陸續有家屬車輛駛離北部檢疫所，共9人由家屬接送，1人步行離去，步行離去者還雙手遮臉低調表示「我是裡面掃地的」。記者翁浩然／攝影

遊覽車 陳時中

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