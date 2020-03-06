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健保將有重大變革 做高階影像檢查 恐須自付一千元

聯合報 / 記者李樹人╱台北即時報導
為了減少不必要的高階影像檢驗支出，健保署擬採使用者付費原則，未來做電腦斷層掃瞄，患者恐須自費一千元。記者蔡容喬╱攝影
為了減少不必要的高階影像檢驗支出，健保署擬採使用者付費原則，未來做電腦斷層掃瞄，患者恐須自費一千元。記者蔡容喬╱攝影

國內健保制度將出現重大變革，為了杜絕不必要的檢驗檢查及藥品浪費，健保署擬推動「使用者付費、藥品部分負擔」新措施，為避免民怨，將採漸進式三階段，預計先從高階影像檢查著手，新制上路後民眾接受磁振造影檢查，需自費約一千元。

「民眾自掏腰包，才能有效減少無效醫療所帶來浪費。」健保署長李伯璋說，提高部分負擔，不管金額多少，民眾都會痛一下，這才有感覺。如此一來，當醫師在開立高階影像檢查處置時，患者就不會跟現在一樣全盤照收、點頭說好，將醫院檢查檢驗當成個人健康檢查，「不做白不做」。

李伯璋是在二月底出席衛福部高階主管會議時，提出「使用者付費、部分負擔」等初步方案。希望取得共識後，採取三階段，逐漸實施，讓民眾慢慢適應健保的節源措施。

第一階段針對檢驗檢查、血液檢查，患者須部分負擔，例如，做一次磁振造影檢查（MRI）、電腦斷層掃瞄（CT），患者須自付一千元。李伯璋說，為了讓患者心甘情願地掏出錢來，醫師就須詳細說明檢查的必要性，如此一來，就能減少不必要的檢查。

李伯璋舉例，有人因為連續熬夜而頭痛，至醫院就醫，當醫師建議做磁振造影檢查（MRI）檢查腦部組織，患者知道自己應該是沒睡飽才會頭痛，此時還要自付一千元檢查費用，可能就會知難而退。

第二階段則是調整門診藥費，李伯璋指出，目前藥品部分負擔採取定額制，最高上限就是兩百元，但從部分負擔精神來看，建議從定額制改為定率制，打開上限兩百元天花板，依照比率收取藥費，更符合公平正義。

針對藥費這一塊，李伯璋認為，可以參考日、韓等國現行做法，依民眾年齡、申報金額、就醫醫院層級，制定不同部分負擔比率，民眾就醫時，藥費不再最多只收兩百元，必須多繳一點，民眾才會有感，不再主動要求醫師多開一些藥。

癌症新藥擬訂自付上限額度

第三階段則是癌症新藥，擬訂出每個癌友一年自付上限額度。近年來，癌症藥物昂貴，健保財務支出越來越沈重，未來也將採取使用者付費作法，癌友接受治療時，不再完全健保給付，需部分負擔藥物。

李伯璋強調，實施藥品部分負擔時，一定會考量弱勢族群，擬定保護條款，制訂配套措施，例如，中低收入戶無須部分負擔。另外，自費上限，則會訂出一般民眾可以接受的金額。

為了避免全民健保破產，李伯璋表示，今年勢必面對健保費率調整的敏感議題，對於不常看病的民眾來說，一視同仁地調高費率，負擔變重，這未盡公平，如果能夠使用者付費、部分負擔等制度，將會公平許多。

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