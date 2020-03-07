颱風預測更準 「獵風者號」明年第四季升空

福衛七號今天公開接收的電離層天氣資料給全球，太空中心表示，我國下一顆氣象衛星「獵風者號」已進入系統整合階段，預計明年第四季發射升空，能提升颱風路徑和強度預測精準度。獵風者號和福七共同規畫，通訊介面設計和福七相容，可從福七地面接收站操作。

太空中心表示，獵風者號將由法國的亞利安航太公司，在南美洲法屬圭亞那境內基地負責發射。

中央大學太空及遙測研究中心副教授劉千義說，福七和獵風者功能相互補足，福七蒐集大氣層中垂直的天氣資料，獵風者蒐集海平面上資料。獵風者要接收的海面風場資料很重要，因地球有七成都是海洋，海水會透過風的帶動，轉變成大氣中的雨量等水氣。

太空中心表示，獵風者號元件自產率八成七，比福七的七成八更高，它將搭載自主研發的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R），在低地球軌道上蒐集由地表反射的全球導航衛星系統訊號，進行颱風強度預測、土壤特性、海氣交互作用等研究。

行政院長蘇貞昌去年初核定二五一億元的第三期太空計畫，目標是未來十年每年發射一顆衛星。太空中心說，明年發射獵風者號，後年預計再發射遙測用衛星福衛八號，解析度比目前的福衛五號多一倍。