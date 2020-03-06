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福衛七號接收到的氣象資料 明天起分享給全世界

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
國研院今天舉行記者會，宣布福衛七號收集的氣象資料，明天起分享給全世界。記者潘乃欣／攝影
國研院今天舉行記者會，宣布福衛七號收集的氣象資料，明天起分享給全世界。記者潘乃欣／攝影

福七發射升空一個月後，觀測到第一筆大氣電離層剖線資料並傳回地球，事後再經反演處理用於氣象預報。圖／國家實驗研究院提供
福七發射升空一個月後，觀測到第一筆大氣電離層剖線資料並傳回地球，事後再經反演處理用於氣象預報。圖／國家實驗研究院提供
我國氣象衛星福衛七號去年發射升空，太空中心今天宣布，明天上午10時與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）同步正式對國際公開觀測資料，中央氣象局的台灣資料分析中心網站將在台灣時間每天上午10時，公佈前一天的氣象觀測資料，形式是和一般天氣預報類似的「太空天氣現況與預報」。

福七去年六月發射升空，國研院國家太空中心日前表示，它將取代即將退役的福衛三號作為「太空中最精準的溫度計2.0」。福七接收訊號範圍集中在中低緯度，能從太空接受更多颱風、梅雨等氣象資料，預估能提升我國氣象預報精準度10％。

中央氣象局副局長程家平表示，福七可大量增加熱帶洋面上所極缺乏的觀測資料，它升空後試行接收資料期間，國際各大數值預報作業中心都積極投入開發，以及調校對各國最適用的福七資料運用方案。這突顯福七資料在全球及區域天氣預報實務應用上的重要性。

程家平說，氣象局也已將福衛七號資料正式應用於每日的預報作業中。將來只要上氣象局太空天氣作業辦公室的網站，就能查到和一般天氣測報類似的太空天氣現況與預報資訊。除大氣溫度及濕度外，福衛七號也觀測電離層的電子濃度，協助太空天氣的監測與預警。

福七收集的資料也將用於科學研究，太空中心表示，為加強國內對福七資料的處理與應用，他們結合氣象局、中央大學與成功大學，共同發展「台灣掩星資料處理系統（TROPS）」，提供電離層資料給國內學界，可供進行電離層與太空天氣研究。

成功大學地球科學系參與其中，該系教授林建宏說，成大分析去年八月發生的小規模太陽風暴事件，發現福七觀測此風暴對全球電離層產生超乎預期的擾動效應，特別是對中亞到歐洲區域的通訊及定位導航，產生高乎預期的衝擊。這超出科學界過去的理解，顯示小規模太陽風暴對地球造成的影響不容忽視。

太空中心表示，福七是台美合作成果，共有六枚衛星，去年由火箭送到720公里高空，六個衛星逐漸下降並分離佈署在高度550公里的軌道上。目前已有兩枚衛星抵達任務軌道，其他四枚預計明年二月前抵達。六枚衛星完成佈署後，每天可收集南北緯50度間共4000點左右的大氣垂直剖線資料。

福衛七號元件自產率78％，是台美合作成果。圖／國家實驗研究院提供
福衛七號元件自產率78％，是台美合作成果。圖／國家實驗研究院提供

太空 預報

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