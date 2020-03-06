原民會挹注1.3億 改善部落公共設施、道路橋梁

為改善原鄉部落道路及強化部落基礎建設，原民會再核定31件地方政府申請109年度「原住民族部落永續發展造景計畫」與「原住民族部落特色道路改善計畫」，補助經費1億3286萬元，改善原鄉公共建設、道路與橋梁等設施。

原民會主委夷將･拔路兒表示，部落是原住民族地區政治主體及生活中心，為維護原住民族地區的公共安全、公共交通、公共衛生，並促進部落基礎建設與經濟產業發展，原民會每年編列預算補助地方政府改善轄內部落需求。

原民會以本次補助的台東縣太麻里鄉美和村荒野部落為例，指該部落民房因後方屬陡峭的山坡地，近年暴雨頻繁，山坡水量及泥流有增加趨勢，因此編列補助辦理擋土牆及邊溝施作工程，完工後將可穩定邊坡及引流雨水，保全部落民房安全。

又如新竹縣「喜翁道路」，為喜翁部落主要聯外道路，可銜接民都有部落及三叉路部落，沿線為甜柿種植區，並有露營區及喜翁瀑布等景點。因排水設施不足導致路面破損影響通行安全，原民會也核定補助2329萬元辦理路面、排水設施改善、擋土牆及護欄、反光標線等安全設施設置，道路改善後將有助提升地方觀光旅遊及農產品經濟效益，提供族人一條安全通勤、通學與就醫的路。

原民會強調，原住民族地區多地處偏遠，公共建設執行不易，仍有許多嚴峻挑戰，原民會將持續與各地方政府一起努力，協助部落建設發展。