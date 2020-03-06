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蘭嶼核廢遷址恐跳票 原能會：續督促台電

聯合報 / 記者吳姿賢／台北報導
原能會主委謝曉星（左二）表示會繼續督促台電。記者吳姿賢／攝影
原能會主委謝曉星（左二）表示會繼續督促台電。記者吳姿賢／攝影

為遷出蘭嶼核廢料原能會二○一七年通過台電提出的低放射性廢棄物最終處置計畫替代方案，當時規畫要在三年內完成場址選定及土地取得作業，也就是二○二○年三月，但目前還沒具體進度，外界質疑跳票。原能會表示，從法令觀點，時間還沒到，會繼續督促台電。

民進黨立委伍麗華昨質詢指出，蘭嶼一九八二年接受第一桶核廢料後持續抗爭，至今將近四十年，政府二○一七年承諾三年內完成低放射性廢棄物集中貯存設施的選址，其後再以五年完成全部設施並啟用，也就是二○二五年三月底前完工啟用。

伍麗華說，選址雖然需要跟社會大眾溝通，但不需經過公投程序，為何現在遲遲無法提出選址及土地取得狀況？她質疑原能會即使訂出詳細期程，蘭嶼核廢料遷出承諾仍會跳票。

原能會主委謝曉星指出，已要求台電加速跟蘭嶼居民等相關人士協商溝通，加速尋找中繼站場址；但從法令觀點而言，時間還沒到。

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