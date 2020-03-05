核廢料遷址恐跳票 蘭嶼非核延宕？

蘭嶼核廢料遷出延宕，非核家園破功？原住民立委伍麗華5日在立院質詢指出，蘭嶼核廢料遷場選址原訂於今年3月要完成，但至今仍未定案，原能會恐將開罰台電3,000萬元。針對既定期程是否一再跳票？原能會主委謝曉星回應表示，技術上3月還沒過完，說跳票言之過早。

遷場址仍遙遙無期

「政府將核廢料『暫存』在蘭嶼多久了？」伍麗華表示，從民國61年開始找貯存場，到70年第一桶核廢料運入，蘭嶼居民才發現並不是罐頭工廠。隨後91年開始發動抗爭遷場運動，101年選擇金門烏坵與台東達仁當建議場址。然而不會有任何地方政府會接受，核廢料遷出蘭嶼仍是一張遙遙無期的支票。

「原能會明訂109年3月完成選址與土地取得，有辦法完成嗎？」伍麗華質疑，去年新聞就曾報導集中貯存選址恐再跳票。現在即便訂出了時程，看起來還是會不斷跳票，要在2025年完成遷場應該是很難達成。伍麗華怒批，「難道非核家園只是理想性的目標跟口號？」

「2025非核家園的目標，主要是針對核一、核二、核三的運轉時間到期。」謝曉星回應表示，105年底台電選址（金門烏坵、台東達仁）沒有通過，106年3月開始8年之內要完成遷場，若不採遷回原產地的方案（約需9年的作業時間），就採中期暫時貯存方案（4年），總共要花12年時間，而法律上，3月底還沒有到。

只道歉不遷址？

回顧自105年8月1日總統蔡英文向蘭嶼原住民道歉，107年12月20日原民會公告《核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書》，108年10月18日，行政院長蘇貞昌核定《核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點》，108年11月22日，經濟部國營事業委員會在台東公布編列回溯補償金25.5億元給達悟族，一路上只見道歉與補償金，卻未見核廢料遷址定案。

原住民立委伍麗華指出，蘭嶼核廢料遷場選址原訂於3月要完成，既定期程是否將一再跳票延宕？（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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