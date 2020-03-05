快訊

健保給付「1點1元」，如何拯救台灣醫療？

確診人數破6000人！南韓新冠肺炎病例再增322例

核廢料遷址恐跳票 蘭嶼非核延宕？

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
從民國70年第一桶核廢料運入，核廢料遷出蘭嶼至今仍是一場遙遙無期的抗爭（photo by Flickr）
從民國70年第一桶核廢料運入，核廢料遷出蘭嶼至今仍是一場遙遙無期的抗爭（photo by Flickr）

蘭嶼核廢料遷出延宕，非核家園破功？原住民立委伍麗華5日在立院質詢指出，蘭嶼核廢料遷場選址原訂於今年3月要完成，但至今仍未定案，原能會恐將開罰台電3,000萬元。針對既定期程是否一再跳票？原能會主委謝曉星回應表示，技術上3月還沒過完，說跳票言之過早。

遷場址仍遙遙無期

「政府將核廢料『暫存』在蘭嶼多久了？」伍麗華表示，從民國61年開始找貯存場，到70年第一桶核廢料運入，蘭嶼居民才發現並不是罐頭工廠。隨後91年開始發動抗爭遷場運動，101年選擇金門烏坵與台東達仁當建議場址。然而不會有任何地方政府會接受，核廢料遷出蘭嶼仍是一張遙遙無期的支票。

「原能會明訂109年3月完成選址與土地取得，有辦法完成嗎？」伍麗華質疑，去年新聞就曾報導集中貯存選址恐再跳票。現在即便訂出了時程，看起來還是會不斷跳票，要在2025年完成遷場應該是很難達成。伍麗華怒批，「難道非核家園只是理想性的目標跟口號？」

「2025非核家園的目標，主要是針對核一、核二、核三的運轉時間到期。」謝曉星回應表示，105年底台電選址（金門烏坵、台東達仁）沒有通過，106年3月開始8年之內要完成遷場，若不採遷回原產地的方案（約需9年的作業時間），就採中期暫時貯存方案（4年），總共要花12年時間，而法律上，3月底還沒有到。

只道歉不遷址？

回顧自105年8月1日總統蔡英文向蘭嶼原住民道歉，107年12月20日原民會公告《核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書》，108年10月18日，行政院長蘇貞昌核定《核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點》，108年11月22日，經濟部國營事業委員會在台東公布編列回溯補償金25.5億元給達悟族，一路上只見道歉與補償金，卻未見核廢料遷址定案。

原住民立委伍麗華指出，蘭嶼核廢料遷場選址原訂於3月要完成，既定期程是否將一再跳票延宕？（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見

蘭嶼 核廢料 伍麗華

延伸閱讀

核廢料集貯場選址恐跳票 原能會：持續督促台電

他們連搶口罩的機會都沒有！族人向原民立委伍麗華求救

網傳她是伍澤元的女兒？伍麗華：和伍澤元沒有親戚關係

立委當選人伍麗華樁腳涉宴客賄選 各2萬元交保

相關新聞

核廢料遷址恐跳票 蘭嶼非核延宕？

蘭嶼核廢料遷出延宕，非核家園破功？原住民立委伍麗華5日在立院質詢指出，蘭嶼核廢料遷場選址原訂於今年3月要完成，但至今仍未定案，原能會恐將開罰台電3,000萬元。針對既定期程是否一再跳票？原能會主委謝曉星回應表示，技術上3月還沒過完，說跳票言之過早。

日核汙水流我海域？ 原能會：還1年因應

福島核汙水流向台灣？針對日本經濟產業省提議將福島核汙水排入大海，國際原子能總署IAEA竟表支持，民進黨立委吳思瑤5日質詢說，核汙水恐對台灣漁業造成傷害，面對可能擋不住的排放，是否有更強的作為？原能會主委謝曉星回應，預估流到台海域需要1年，還來得及應變。

2020全球自由度報告 台灣亞洲第2

美國非政府組織自由之家發布2020年全球自由度調查報告，台灣維持去年紀錄，以93分續列自由國家。

無人機致死、住院2天以上重傷 運安會可啟動調查

台灣遙控無人機活動發展迅速，無人機重大飛航事故調查作業處理規則由運安會公告生效，調查範圍涵蓋造成死亡、重傷及無人機損壞無法修復等。

《天橋上的魔術師》重現中華商場風華

自從1992年拆除，後人無緣再見的「中華商場」，近來透過公共電視《天橋上的魔術師》劇組的實景重新打造和細膩還原，未演先轟動，喚起了許多老台北人的回憶。

核廢料集貯場選址恐跳票 原能會：持續督促台電

為遷出蘭嶼核廢料，原能會2017年通過台電提出的低放射性廢棄物最終處置計畫替代方案，當時規畫要在3年內完成場址選定及土地...

賴品妤質詢核電廠防疫 原能會：無人確診或居家檢疫

民進黨新科立委賴品妤今天到立法院教育及文化委員會質詢，要求原能會督促台電在新冠肺炎疫情期間加強防疫措施，並確保核安不會出...

不認同原能會組改降級 謝曉星：盼仿美韓升為一級機關

根據行政院組織改造草案，行政院原子能委員會將由目前的二級單位改制為核能安全委員會，並降格為行政院三級獨立機關。原能會主委...

台灣民間自製火箭「飛鼠一號」 3月試射恐無望

晉陞太空科技公司2月13日在台東縣達仁鄉南田部落試射「飛鼠一號」，因天候因素終止發射後，原本計畫3月中旬再試射，但因箭體...

影／補防疫破口 移工團體：不驅離不處分、給合法身分

因第32例新冠肺炎確診個案身分為非法「無證移工」，引發社會質疑無證移工成防疫破口，台灣國際勞工協會今在行政院前舉行記者會...

無人機飛航標準矛盾 在野黨齊抨擊

「中央對無人機飛行規範標準不一！」時代力量立委邱顯智3日質疑交通部對地方政府的空拍機能否飛航標準不一，地方政府根本沒有準備好開放無人機飛航。國民黨立委魯明哲也提到，除了觀光，民意代表監督、工程等多方面

拒當父母官！政府勞動者也要正常工時與健康

忙了30小時沒闔眼，最後武漢包機回國的台商還是新增一名冠狀病毒確診病例，衛福部長陳時中在記者會上落了淚，引來臉書10萬則留言要他趕快去睡覺。

熱門新聞

立委提「黃安條款」擬修法 他直言這群台灣人才是健保虧損主因

全球疫情統計／南韓確診人數破6千人 澳洲1確診男曾搭長榮班機

犯罪情節比較輕？法醫高大成：建議也開除蔡英文黨籍

新冠肺炎病毒已突變 L亞型傳染力更強

全球首例！三組專家鑑定 香港新冠肺炎病患寵物狗也確診

英國55名議員致函WHO 促更正中國疫區含台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。