日核汙水流我海域？ 原能會：還1年因應

福島核汙水流向台灣？針對日本經濟產業省提議將福島核汙水排入大海，國際原子能總署IAEA竟表支持，民進黨立委吳思瑤5日質詢說，核汙水恐對台灣漁業造成傷害，面對可能擋不住的排放，是否有更強的作為？原能會主委謝曉星回應，預估流到台海域需要1年，還來得及應變。

跨部會應對核汙水

吳思瑤指出，日本前環境大臣原田義昭曾表示將福島112噸廢水排入海洋是「唯一優先選擇」，而IAEA署長格羅希也表示這「合乎國際慣例」，並全力提供支持。針對汙水可能流向台海域，「日方對台灣的備忘錄是如何？」吳思瑤表示，原能會應結合漁業署、環保署和海巡署，組一個因應小組，1個月內要看到成果。

「綜觀5種核汙水排放方式，最可行的就是蒸氣或海水。」謝曉星表示，日方只要確認排放，一定會第一時間告訴我方，海域監測都有持續在做。據估算，若核汙水流到我方海域，會是排放發生1年以後，而環島9個漁港海港都會做海洋監測。

「核二廠大修的第一天，警報鈴就大響，這是正常能接受的現象嗎？」民進黨立委賴品妤接續質詢指出，在核二廠大修期間人員進出頻繁，核電廠員工有無居家隔離案例？是否跟疫情中心有密切聯繫？賴也針對核二除役、核四廠移用設備等提出質疑。

「核二不會延役。」謝曉星回應，核能電廠跟疫情警報系統一樣，核二現在呈現警示。至於有沒有輻射外洩？謝說，目前都還在正常值，已經要求台電給詳實報告。謝曉星表示，如果相關零組件損壞，要看手邊有無備品，若無備品，就不得不移用。核四目前沒有在運轉，如果將來要運轉，這樣的做法就不能允許。

核管處長張欣回應，針對如何確保運轉人力不受影響，已做滾動式檢討及現場視察，並沒有新冠肺炎確診案例。如果有必要，台電也要通報，機制會持續運轉。

民進黨立委吳思瑤質詢表示，福島排放核汙水恐對台灣漁業造成傷害，我方是否有更強的應變做為？（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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