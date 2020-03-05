賴品妤質詢核電廠防疫 原能會：無人確診或居家檢疫

民進黨新科立委賴品妤今天到立法院教育及文化委員會質詢，要求原能會督促台電在新冠肺炎疫情期間加強防疫措施，並確保核安不會出問題。原能會表示，根據台電回報，尚無人員確診或需要居家檢疫，人力、營運一切如常。

賴品妤表示，她的選區就在東北角，可以說是最接近核能核電廠的選區，地方民眾都非常關心除役、核廢料放置、核四廠問題。但上個月核二廠大修期間警報大響，引發很多在地人驚慌，台電卻說警報大響是大修程序的正常環節，「能接受嗎？」

原能會主委謝曉星也說，對台電說法不能接受，正常程序不應會有警報鈴響，該事件發生後，原能會前去盤查發現各項數值都在正常範圍，初步了解是設備轉換時不夠謹慎，會要求台電注意。

針對新冠肺炎疫情，賴品妤說，大修期間核二廠人員進出頻繁，現在是防疫期間，核電廠應該要加強防疫措施。就像科學園區是經濟命派，核安也是國安命脈，應該要對疫情提出超前部署。

核管處長張欣說，防疫第一線是負責營運的電廠跟經濟部，核能會則會檢視安全部分，要求第一線維持充足人力並建立應變組織，確保運轉效能、關鍵人力不受影響，根據台電每天回報，目前沒有人員確診或需要居家檢疫。