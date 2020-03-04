影／補防疫破口 移工團體：不驅離不處分、給合法身分

因第32例新冠肺炎確診個案身分為非法「無證移工」，引發社會質疑無證移工成防疫破口，台灣國際勞工協會今在行政院前舉行記者會，為不受政策保障、不被社會理解的「無證移工」請願，盼不驅離、不處分、重新給予合法身分。

台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮指出，截至今年1月，全台逾期居留的外來人口數約為5萬人，包括移工、學生、旅客等身分來台者，這些「無證移工」即是目前未被納入防疫網的「破口」，按照就業服務法，無證移工若被遣返回母國，就再也無法來台工作，從移民署去年推動的自行到案專案到現在因應防疫的方案，勞動部僅輕描淡寫提及自行到案的誘因，卻不提如何讓想配合防疫的無證移工還能繼續在台灣工作。

陳秀蓮說，有多少無證移工，背後就代表著有多少非法聘雇的雇主，無證移工之所以存在，就是為了填補台灣的勞動力，若把這些人揪出來，看似能解決防疫漏洞，實際上更大漏洞在於台灣的長照人力，使用廉價勞動力的雇主該何去何從？

她認為，防疫是最壞也是最好的時機，可以好好檢視台灣社會如何看待無證移工，回顧過往的新聞事件，國道6號工安意外死了6名無證移工、阮國非遭員警擊斃等，譴責的永遠都是移工，我們應認清是台灣需要移工，「如果把無證移工抓起來，究竟死的會是誰？」

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達則說，「1922防疫諮詢服務專線」只有國語，移工若對疫情有任何問題 ，打1922也無法獲得母語解說，政府卻完全沒處理。汪英達表示，移工之所以成為非法，絕大多數都是工作環境造成的，如遭受雇主、仲介剝削、投訴無門等，「非法的不是人，是我們的制度，是制度把這些人逼到死角。」

台灣國際勞工協會呼籲，應針對無證移工取消各項罰鍰和禁止入國的處分、不強制驅逐處境，並且讓無證移工取得回到合法身分的空間，才能真正有機會讓無證移工回到防疫網中；此外，除不處分無證移工，也應不處分雇用無證移工的雇主，也呼籲勞動部藉此機會反省移工政策，才能減少移工選擇遁入非法處境。