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直播／昨單日增150例新冠肺炎通報 國內暫無新確診

無人機飛航標準矛盾 在野黨齊抨擊

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
無人機新制雖將上路，但問題很多，讓在野黨立委紛紛痛批。（Photo on Wikipedia）
無人機新制雖將上路，但問題很多，讓在野黨立委紛紛痛批。（Photo on Wikipedia）

「中央對無人機飛行規範標準不一！」時代力量立委邱顯智3日質疑交通部對地方政府的空拍機能否飛航標準不一，地方政府根本沒有準備好開放無人機飛航。國民黨立委魯明哲也提到，除了觀光，民意代表監督、工程等多方面都需要無人機運用，但多數地方政府消極不讓飛，呼籲民航局新法公布以宣導代替罰款。

新規問題重重

民航局先前公布的「無人機飛行管理辦法」將於3月31日執行，但民航局對於地方政府規範禁飛區應該「正面表列」（除了可飛行區域外，沒有列出區域全面禁飛）還是「負面表列」（全部都可以飛，除了規定禁飛區域外）仍沒有明確表態，邱顯智批評，民航局「建議」正面表列，但許多縣市政府都轉彎，還不如明確在辦法中規定「負面表列」。

邱顯智批評，民航局辦法已經花了2年多制定相關辦法，但是相關配套卻讓地方政府無所適從。民航局宣稱已經開了許多公聽會跟法說會說明情況，但地方政府卻都還沒準備好要開放或禁飛的區域，而且民航法99條14項中，只開放公司、法人，不開放自然人的規定也不合時宜，需要檢討。

地方無所適從

魯明哲抱怨，許多地方人口稀少、面積空曠，其實很適合無人機飛行，但是如果採用正面表列，會變成幾乎不能飛，他呼籲民航局在執行新的時候，以宣導為主、罰款為輔，目前看來地方政府也沒有完全準備好開放無人機飛行，公務體系也常常怕惹事，乾脆直接規定正面表列，無助無人機產業開放。

「無人機只要資料輸入，禁飛區就完全沒辦法飛了。」他呼籲，除了觀光景點拍照外，民間也有許多無人機運用，連他過去擔任民意代表都需要利用無人機進行市政監督與業務調查，但是只要無人機禁飛區劃定完成，將資料輸入無人機後就很難再改，所以無人機相關辦法要再改善。

無黨籍立委趙正宇也不滿，桃園市只因為一個國際機場的關係就全面不能飛，實在不合理，希望民航局可以確定禁飛區表列標準。民航局局長林國顯表示，當初因為各地情況不同，才會對地方政府呈開放態度，他們也會定期檢討。

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民航局 邱顯智 無人機

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