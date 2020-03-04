院內感染工作者：自知處於危險 但不能害怕要盡忠職守

新冠肺炎疫情的防堵日益艱鉅，據了解，北部某醫院發生院內感染後，許多患者不敢踏進醫院，使得該院門診與開刀人數雙雙下滑。事發後，該間醫院再次減少出入口數量，限制醫護人員各自照顧固定床位，陸續取消演講、研討會群聚活動，必要會議中也不共同訂便當，提醒員工回到自己的辦公座位上再用餐。

該院一名醫護人員表示，「自知處於危險當中，感受跟過去很不同」。另一名醫護人員表示有些沮喪，明明醫院在過年前就建置防疫專區網頁、全院每台電腦都能連上網頁觀看院方指示跟中央流行疫情指揮中心最新公告，且在政府宣布九大地區回國要刷健保卡、醫護人員禁止出國等措施之前，院方都事先設想到並搶先實施了，沒想到還是爆發院內感染。

這兩名醫護人員均相當資深，都在同家醫院經歷過2003年的SARS疫情。其中一人說，SARS病毒似乎比較可怕，十名感染者中會死去一名，當時醫護須配戴N95口罩；新冠肺炎病毒感染者則約百人會死去兩名，致死率相對低出許多，醫護人員戴的是一般外科口罩，「但不可以掉以輕心，事實上還是難免緊張」。

這名醫護人員說，身邊家人朋友會為自己捏把冷汗，但他告訴自己不能害怕、要盡忠職守、要把事情做好，且要好好照顧自己，才能讓身邊的親友安心；希望疫情盡快過去。

另一人則觀察到，如今醫院防疫決策較明快、不像當年慌張，聽聞院方也會陸續提供被隔離的醫護心理上的支持，對於醫院的防疫與整復有信心。

不過被問及這波院內感染是否能給其他醫院的防疫帶來啟示，他表示很困難。他說，不少新冠肺炎感染者無症狀，可能在無症狀之時因著自身其他疾病就醫，就醫時醫護根本不會知道他是否帶原，可能不慎忽略而造成傳播，這樣的情形很難預防，各家醫院皆然。因此，只能提醒其他醫院的工作者與陪病者，要好好落實個人衛生習慣，民眾能不來醫院陪病就不要陪病。