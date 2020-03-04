不讓疫情拖累 「今年砂石供應無虞」 水利署加強疏濬

台灣營建業的砂石需求約十分之一來自中國大陸進口，近期受新冠肺炎影響，導致料源不足、砂石價格蠢蠢欲漲，恐影響公共建設進度。經濟部水利署長賴建信昨天視察第二河川局時指示，加強辦理疏濬工作，由原預定每日出料數量四千公噸，增至出料數量達每日六千公噸。

受疫情的影響，砂石料源有不足和價格上漲趨勢。賴建信昨視察「汶水溪錦卦橋上游河段疏濬工程兼供土石採售分離」辦理情形，指示各河川局在河防安全及配合國家穩定砂石供應政策下加強辦理疏濬工作。

水利署表示，去年全國砂石總需求量約六一五○萬公噸，今年河川疏濬料源提供量已計畫由三七七九萬公噸提升至四八八五萬公噸，加上既有營建料源剩餘一六一二萬公噸，共為六四九七萬公噸，可滿足今年營建業砂石需求供應無虞。

水利署也指示，全面檢視轄區內河道淤積情形，及早規畫疏濬地點；經詳細清查支流及排水的匯流口淤積情況，影響河防安全的河段，優先納入疏濬辦理。行政院也指示工程會，協調砂石進口業者掌握陸砂供應情形及東砂、中砂船載運跨區調配事宜等措施。