院內新冠感染疑雲 專家呼籲這些動作得先做

中央流行疫情指揮中心今日公布國內第42例新冠肺炎確診病例，與案34六旬婦人屬於同一起群聚，為與案34同病房之其他病人陪病家屬。案42所照顧的病人，住在與案34病室不相連的另一間病室，指揮中心研判兩者間的感染與這起群聚中的一名護理人員有關，因這名護理人員同時照顧過這兩間病室的病人。

不過醫院品管專家分析，這起院內群聚除了人傳人，也不能排除共同暴露於環境汙染的可能性，醫院可能要提高門把、扶手、病床圍欄、飲水機按鈕等常被觸碰物品之清消頻率，民眾到醫院也要注意手部衛生。

病毒專家也建議，該醫學中心應進行病毒基因序列分析，已建立流行病學關聯性，甚至應檢驗全院醫護人員血液是否有抗體，才能確定是否有其他潛在的感染事件。

台大醫院醫療品質管理中心主任陳世英表示，護理師和陪病家屬的之間的傳染，與互動時間和方式有關，如果兩人都戴著口罩、短時間互動，其實互相傳染的機會不高，會更懷疑是不是這區病房的環境有受到汙染。

陳世英表示，會造成感染的環境汙染，通常不會在地板，比較可能在病室的門把、病床的圍欄，也可能在公共空間的扶手、飲水機的按鈕，這些人手會觸碰到，但清潔消毒頻率較低的物品。

陳世英擔憂，關病房會引起連鎖反應：住院能量減少，會導致急診病人滯留時間拉長，人員密度增加又提升了院內感染風險。因此分流分艙、重新啟用都很重要，陳世英說，醫院平常對於這類感染管控異常事件，都會做基本原因分析，建議這次醫院此病房做環境採檢，徹底清消之後就可以重新開放，醫療人員和民眾都可以安心使用。

陳世英提醒，相較於戴口罩防飛沫，手部的接觸污染是比較容易被忽略的，醫護人員和一般民眾要更注重手部衛生，建議醫院也可以提高上述常被觸碰物品的清消頻率。

中研院病毒專家何美鄉表示，現在台灣病例慢慢多起來，包括這間醫院的各大研究單位，都應該要開始做病毒基因序列分析，以為台灣建立流行病學的相關性基礎，以這起院內感染為例，如果都是同株病毒，那就比較能推論是互相傳染。

何美鄉建議，醫院可以更積極去檢驗院內其他工作人員，看血液中抗體有沒有上升，若有，那代表還有其他人已經感染過了。若找到更多醫護人員感染過，醫院豈不是要被罵翻了？何美鄉呼籲，不要責怪醫院，台灣疫情到現在都沒有廣傳開來，流感流行期還提早結束，這就代表醫院和民眾都已經很努力，各項防護措施都是有效的。

何美鄉說，疾病慢慢傳開，社會得到群體保護力，當冬天再來，疫情就不會那麼嚴重。至於現階段的重點，是保護慢性病和高齡等重症高危險群，這些人沒事盡量別去醫院，而醫院中不可避免還是有許多體弱者，醫院也要做好感控。