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一件襯衫／光良50歲單身 不輕易進入愛情

一件襯衫 / 黃山料
馬來西亞歌手光良（右）接受《一件襯衫》創辦人黃山料（左）的專訪。 圖／《一件襯衫》授權提供
馬來西亞歌手光良（右）接受《一件襯衫》創辦人黃山料（左）的專訪。 圖／《一件襯衫》授權提供

50歲的馬來西亞歌手光良，與一件襯衫媒體平台創辦人黃山料進行了一段訪談，在對談的過程中，光良也揭露自己50歲依然單身的原因。

在感情的世界裡，我尋找的是能一輩子的關係。

一件襯衫創辦人黃山料表示，第一次遇到一個單身比自己久的男人，那個人便是光良。兩人開會時，山料對光良提問：「你單身多久了？」。工作人員心裡想：這個小孩是白目還是勇敢？竟敢問這種問題。是什麼理由，會讓看起來條件很好的光良單身那麼久？而關於單身的理由，光良在一件襯衫的專訪裡說了一句話：「談戀愛不是慾望，愛的目的是要陪伴彼此到老。」

光良表示愛是慎重的、永遠的。決定了，就是一輩子的事情。他把責任看得比慾望重要，所以他不輕易進入愛情。但他依然是相信愛情的，只是現階段的他，對於感情的得失不計較，至少不辜負人，也對得起自己。

現代人的愛情，一切都太輕而易舉，不適合就分開、再找就有真愛、吵架不爽就結束了斷。

但他印象裡的愛情該是這樣，兩個人相愛後，「分手、離婚」不會是一個選項。每一次爭吵，都是為了繼續走下去，或吵鬧已經是彼此熟悉的相處模式。要找到活在現代卻愛得老派的另一半，太困難。

光良在對談的過程中，揭露自己50歲依然單身的原因。 圖／《一件襯衫》授權提供
光良在對談的過程中，揭露自己50歲依然單身的原因。 圖／《一件襯衫》授權提供

面對孤獨是每個人畢生的課題，50歲的我戀上單身的時光

「那，等愛的過程，不就超孤獨？」一件襯衫創辦人黃山料表示，自己的雙人床上有8顆枕頭，是為了讓自己翻身都有東西抱。放著大床不睡，去睡沙發，營造出狹窄的感覺，是為了讓自己不到寂寞。把室內的燈全部打開，營造熱鬧；打開電視、電腦、音響，是為了想要有聲音。

歌手光良與一件襯衫創辦人黃山料，同樣都有獨自離家的經歷。山料表示第一次離家，以為自己會習慣獨處，住了9年，卻從來無法習慣孤獨。光良則在專訪中提到，自己第一次走在台北忠孝東路的街頭，也曾有一絲的孤獨感，他表示一人雖雖然孤獨，但同時也勉勵沒遇到愛情的自己，其實沒關係「因為幸福不一定是愛情，是你有自由，有能力自己決定自己的人生，不被拘束。」

珍惜身邊的人與他們共創回憶，是光良最看重的事情

光良在一件襯衫的專訪中表示：「愛情並不是人生的全部，此刻在身邊的人才是。」那些親人、朋友、工作夥伴、寵物，在他們離開世界的前，我們可以一起創造或留下些什麼，直到這一輩子結束的時候，我們回頭想著一起經歷過的種種，覺得值得了。這一輩子，就夠了。

光良在專訪中暢談自己愛情觀。 圖／《一件襯衫》授權提供
光良在專訪中暢談自己愛情觀。 圖／《一件襯衫》授權提供

撰文者：《一件襯衫》媒體平台創辦人黃山料

文章授權：《一件襯衫》粉絲專頁

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