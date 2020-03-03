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9名高專人才歸化 包括2位音樂人

聯合報 / 記者鄭媁／台北報導
內政部召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過九人名單，圖為內政部長徐國勇。 圖／聯合報系資料照片
內政部召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過九人名單，圖為內政部長徐國勇。 圖／聯合報系資料照片

內政部日前召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長生物科技研發及協助我國與東南亞經濟合作等九位高級專業人才，歸化我國國籍，名單中包括馬來西亞籍知名音樂人陳飛午。歸化國人未來將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。

內政部指出，自「國籍法」二〇一六年十二月修正施行迄今，累計已有一百廿八名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才。

知名音樂人陳飛午曾為許多知名華人歌曲操刀，包括蕭煌奇「你是我的眼」、梁靜茹「可惜不是你」等歌曲編曲。

日本籍後藤先生曾獲第五屆「全球閩南語歌曲創作演唱大賽」最佳作曲獎，與台灣知名歌手合作，曾參與金曲獎最佳年度專輯錄製。

內政部 馬來西亞 東南亞

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