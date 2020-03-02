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獨／「逆時中」？ 勞動部要新北查第32例非法移工

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市府勞工局今日收到勞動部來文，要求針對第32例非法移工，調查是否涉嫌違反就業服務法規定。記者王敏旭／翻攝
新北市府勞工局今日收到勞動部來文，要求針對第32例非法移工，調查是否涉嫌違反就業服務法規定。記者王敏旭／翻攝

新冠肺炎第32例確診個案為非法移工看護，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出「不贊成防疫期間掃蕩非法看護」，新北勞工局也以防疫為優先，不過勞動部今來函新北勞工局要求派人去追查第32例，與陳時中不同調成了「逆時中」。

勞動部2月27日發文給新北市府勞工局，勞工局指出，今日收到勞動部來文，要求針對第32例非法移工，調查是否涉嫌違反就業服務法規定，不過今再向勞動部確認，仍得到依公文來執行的回答。

陳時中2月29日在台北榮總視察時表示，移工是否合法屬勞動部管理範疇，但防疫期間是關心醫院防疫能樣，此時此刻加強取締非法看護，恐造成病患無人照顧，照顧患者人力出現缺口，加重醫院與社會負擔，也增加感控風險。

新北市長侯友宜昨也找來30家外籍移工仲介開會，提出協助安置地點、發配口罩及嚴辦居家檢疫3大政策，並再三提醒仲介業者要全力配合，管理好外籍移工。侯友宜今也針對非法移工的防疫問題，表示「採取彈性關懷的角度」。

至於新冠肺炎第32例確診的非法移工看護，新北勞工局何時要追查，外勞服務科長廖武輝說，因應疫情關係，目前採取較彈性作法，需等待疫情降溫後再進行處置，不過今收到勞動部來函，要求追查第32例的非法移工看護。

廖武輝表示，新冠肺炎疫情嚴峻，目前新北將會以防疫為優先，今會再回函給勞動部，會依據市長指示，以防疫為重，非急迫性應避免進入院區接觸確診個案，疫情穩定及移民署移送相關筆錄等卷證資料後，再進行相關執法。

移工 勞動部

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