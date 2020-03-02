3月5日起口罩額度增加！每7天成人可買3片、兒童5片

中央流行疫情指揮中心今日宣布，周四起將實名制口罩每人「可多購買一片」，成人口罩購買量增加為7天3片，兒童購買口罩購買量增加為7天5片。

指揮官陳時中表示，國內醫用口罩徵用產能持續提升，本周預估產能將達到每日平均820萬片。全國各據點（含健保特約藥局及衛生所）成人口罩每日提供量由400片增加為600片，兒童口罩則因絕大部分據點均有剩餘，維持每日提供量為200片，仍限13歲以下兒童健保卡購買，其餘成人口罩和兒童口罩的購買原則和價格亦不改變。

本周四調整後，全國實名制口罩總供應量將由原本每日約390萬片提高至每日約520萬片，其餘產能提供醫療、防疫、產業等需求。