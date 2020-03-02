是否掃蕩非法移工？蘇貞昌：忙防疫 目前不會這樣做

新冠肺炎台灣目前已累計40例個案，其中第32例為一名30多歲的非法印尼籍女看護，因照顧確診個案而遭感染，也使非法移工管理受到關注。

是否要掃蕩、處理非法移工？行政院長蘇貞昌今上午表示，現在正處防疫與疫情緊急時候，國人都忙於防疫，而移民署、警察人員，甚至於醫院等單位，也對於移工們健康非常注意，並不會在忙於防疫的時候，又去做其他方面的事情。

蘇貞昌今日上午來到中央流行疫情指揮中心進行視察，視察前接受媒體訪問時表示，台灣都將移工視為國人一樣，對他們感謝，對他們有周到、公平的照顧。

他說，移工變成非法是不好，但現在正處防疫緊急時候，國人都忙於防疫，而移民署、警察人員，甚至於醫院，也對於相關移工們的健康，都會非常的注意，並不會在忙於防疫的時候，又去做其他方面的事情。

蘇貞昌說，移工為台灣不論是經濟發展或國民照顧上，做很多貢獻，政府也會照顧在台灣工作、努力貢獻的移工們。他希望移工不要變成非法，因為若變成非法將無法受到政府照顧，這樣對移工本身也不好，他會努力往這方面來做，也希望移工對於台灣這個最友善、最公平的國家有信心。

另外也有媒體問，平時是否須戴口罩。蘇貞昌說，目前還是遵照專家會議的結論，健康的人不用戴口罩，在長時間、密閉空間的時候戴。公職人員、民代整天最辛苦跑攤，其實也是最危險，若能夠帶頭配合防疫，就像衛福部長說的，不跑攤不失禮，也減少防疫破口。