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振興券擬直接抵用不折扣 面額大於夜市券

聯合報 / 記者鄭鴻達黃有容／台北報導
振興抵用措施將參考先前夜市抵用券經驗，圖為士林夜市。 圖／聯合報系資料照片
振興抵用措施將參考先前夜市抵用券經驗，圖為士林夜市。 圖／聯合報系資料照片

為因應新冠肺炎衝擊，針對夜市、商圈、餐廳與加碼的藝文消費產業，經濟部編列廿三億元預算實施振興措施，不過本來設計將以「你消費、我折扣」方式實行，卻在上周會議中「髮夾彎」，又改回「消費折抵」的方向。行政院研議不採用原定折扣券作法，重新採納最初提出的抵用券作法，並擬定四大原則，以期發揮最大刺激消費效益。

據了解，經濟部原研議振興抵用券，採取「你消費、我折扣」方式，是為避免類似「消費券」產生的「替代消費效應」；不過行政院於跨部會討論紓困、振興預算過程中，認為若採折扣的方式，刺激消費效果有限。

行政院知情人士透露，鑑於不少民間的各類折扣方式，對吸引消費者出外或增加消費誘因不足，且對不同產業該提供多少折扣、如何使用折扣、如何避免緩不濟急，都有待商榷，行政院與經濟部討論後，決定採取抵用券方式。

知情人士指出，振興抵用措施將參考先前夜市抵用券經驗，但因範圍不僅止於夜市，還包括商圈、餐飲與藝文消費，因此抵用券面額將大於夜市抵用券的二百元，但確切總面額多高、分成多少張小面額及各種實施方式，仍待更多討論。

知情人士表示，本次措施實施有四大原則，第一就是會避免產生「消費替代效應」，要讓消費者能掏出更多錢，搭配抵用券使用；第二，要易於使用，無論商家是否有電子支付，都要讓消費者可輕鬆使用；第三，搭配各種方案與措施，提供多元組合，例如是否比照夜市券，結合國旅方案實施，讓措施影響擴大到最大範圍；第四，實施對象鎖定因疫情導致消費人潮減少，而受到影響的產業。

振興抵用券越來越像夜市抵用券，但是票券的取得方式可能不同。

官員表示，由於情勢所趨，經濟部希望維持「電子化」的概念，除節省發券流程的人力和時間外，紙本夜市抵用券從逐個攤商回收到中部辦公室，再進行款項核發，對於每天馬上需要現金的攤商來說緩不濟急。

據了解，此次經濟部希望採用線上發券、核發款項的模式，但行政院仍主張使用實體券以照顧沒有使用智慧型手機的族群。官員說，目前還在討論使用流程，最後將由行政院定調。

振興抵用券是由行政院政務委員龔明鑫深度參與和主導，其「轉彎過程」就在兩次會議之間，由行政院決定並下達指令、經濟部配合規劃。

夜市抵用券 行政院 新冠肺炎 疫情 消費券

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