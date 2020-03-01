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為請婚假提早退伍 兩名役男攜手登記同性婚氣壞家長

影／鑽石公主號返台旅客1人確診 隔離檢疫中

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
鑽石公主號返台旅客，今（1日）新增1人確診，中央流行疫情指揮中心表示，正嚴密隔離檢疫中。 中央社
鑽石公主號返台旅客，今（1日）新增1人確診，中央流行疫情指揮中心表示，正嚴密隔離檢疫中。 中央社

鑽石公主號返台旅客，今新增1人確診，中央流行疫情指揮中心表示，正嚴密隔離檢疫中。

指揮中心今日公布國內第40例新冠肺炎COVID-19）確定病例，指揮中心監測應變官莊人祥會後受訪表示，為北部70多歲女性；個案為先前鑽石公主號經日方檢驗陽性後住院治療者，25日日方經2次採檢陰性，於26日搭機返台。26日返台時，指揮中心直接安排入住負壓隔離病房採檢，並於今日確診。

莊人祥說，該個案返台搭機時，全程配戴口罩，座位前後2排皆無安排其他旅客；抵台後，亦由專人協助完成入境檢疫作業程序，由救護車載送醫院進行隔離採檢；經3次採檢後出現陰性、陰陽、陽性，並於今日確診。返台至今，個案的接觸者，包含入境檢疫、醫院相關醫護人員等，皆有完善防護裝備，故無須採檢。

新冠肺炎 COVID-19 鑽石公主號 疫情

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