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國內現院內感染 專家：幾可確認新冠可「無症狀感染」

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
專家說，應幾乎可確認新冠肺炎可「無症狀感染」。圖為示意圖，非新聞當事人。記者林俊良／攝影
專家說，應幾乎可確認新冠肺炎可「無症狀感染」。圖為示意圖，非新聞當事人。記者林俊良／攝影

中央流行疫情指揮中心昨天一口氣增新冠肺炎（COVID-19）五例確診後，國內已累積39名確診。除案35至38是案34的醫院就醫接觸者，為台灣首次院內感染外，本土21例大於境外移入18例，也是首度超越，也是社區傳播警訊。

專家認為，昨天確診個案雖是院內感染，也成社區傳播警訊，但重點並非這些人被確診，而是應幾乎可確認新冠肺炎可「無症狀感染」，現行重點除應追查案34的病源外，接觸傳染風險也高，建議民眾在人多、密閉空間都須戴口罩，並告誡小朋友勿亂摸，以免接觸感染。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬表示，昨天新增五例個案中，有四例就跟案34住北部50多歲婦女有關，一名為清潔人員、三名為護理人員，都與案34有接觸。

黃高彬說，案34是個特殊個案，因為她本身有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，當時就醫並無呼吸道症狀，是2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並住院，直到21日起才出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗確診。

黃高彬說，就是因為案34在2月14日至21日間完全無相關症狀，醫院自然不會想到新冠肺炎，使得2月14日急診時碰到的清潔工、住院時2月16、19、21接觸到的護理人員陸續感染，如案37護理師在七天後發病，符合新冠肺炎4.1天至七天的潛伏期，為台灣目前「無症狀感染」的最明顯例子。

他說，目前最重要的事有兩項，包括應追查案34的病源怎麼來？因案34近期無國外旅遊史，又不太出門、生活相對單純，接觸者疫調應該好追。其次，醫院的管控應該個嚴謹，如接觸患者前的清潔得更徹底、急診出入加以管制等，因上述受感染個案，指揮中心研判為手部沒消毒好就碰到口鼻，導致感染。

黃高彬說，新冠肺炎傳染途徑，目前看來可透過飛沫與接觸傳染，而人多、密閉空間是易散布途徑，因此他建議民眾在搭接運、公車時都應戴上口罩，家長應告誡小朋友勿亂摸，以免手觸碰到病毒再碰臉、口而接觸感染。

新冠肺炎 口罩 患者

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