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影／美第1例新冠肺炎死亡在西雅圖 川普召開記者會

聯合報一周大事2/23 ~ 2/29

聯合報 / 綜合報導
武漢肺炎疫情持續升溫，甚至傳出院內感染，衛福部長陳時中呼籲民眾若沒有特別狀況，不要到急診室去，而是到基層診所去看病。圖為醫院在入口貼出相關規定。本報系資料照／記者林俊良攝影
武漢肺炎疫情持續升溫，甚至傳出院內感染，衛福部長陳時中呼籲民眾若沒有特別狀況，不要到急診室去，而是到基層診所去看病。圖為醫院在入口貼出相關規定。本報系資料照／記者林俊良攝影

國內：

24日：滯留湖北荊門亟需藥物的血友病少年，自成都搭乘班機返台；疫情指揮中心並宣布，提升韓國旅遊疫情至第三級（警告），並自25日零時起，要求自韓入境者需進行14天居家檢疫，台籍人士則給予兩天緩衝，自27日零時之前回台，可接受自主健康管理。

24日：大學學測成績公布，數學科滿級分人數歷年新高，達1萬4489人，比去年增逾6千人，恐引發甄選超額篩選情況。大考中心坦言行政監督不周，主任張茂桂也火速請辭負責。

27日：大甲鎮瀾宮董事長顏清標宣布大甲媽祖遶境延期，等疫情過後再擇期舉辦。

29日：我國證實出現新冠肺炎院內感染，北部50多歲婦人（案34）確診新冠肺炎，傳播給3名護理人員以及1名清潔人員。

國外：

27日：新冠肺炎在全球快速蔓延，釀成各國股災風暴，美股再度出現恐慌賣壓，道瓊指數崩跌1190點，創下史上最大跌點。

28日：世界衛生組織祕書長譚德塞宣布，將新冠肺炎疫情全球風險的級別，由「高」上調至「非常高」，為現行最高級別。

新冠肺炎 疫情 大甲媽祖 居家檢疫 遶境

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國內： 24日：滯留湖北荊門亟需藥物的血友病少年，自成都搭乘班機返台；疫情指揮中心並宣布，提升韓國旅遊疫情至第三級（警告），並自25日零時起，要求自韓入境者需進行14天居家檢疫，台籍人士則給予兩

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