聯合報一周大事2/23 ~ 2/29

國內：

24日：滯留湖北荊門亟需藥物的血友病少年，自成都搭乘班機返台；疫情指揮中心並宣布，提升韓國旅遊疫情至第三級（警告），並自25日零時起，要求自韓入境者需進行14天居家檢疫，台籍人士則給予兩天緩衝，自27日零時之前回台，可接受自主健康管理。

24日：大學學測成績公布，數學科滿級分人數歷年新高，達1萬4489人，比去年增逾6千人，恐引發甄選超額篩選情況。大考中心坦言行政監督不周，主任張茂桂也火速請辭負責。

27日：大甲鎮瀾宮董事長顏清標宣布大甲媽祖遶境延期，等疫情過後再擇期舉辦。

29日：我國證實出現新冠肺炎院內感染，北部50多歲婦人（案34）確診新冠肺炎，傳播給3名護理人員以及1名清潔人員。

國外：

27日：新冠肺炎在全球快速蔓延，釀成各國股災風暴，美股再度出現恐慌賣壓，道瓊指數崩跌1190點，創下史上最大跌點。

28日：世界衛生組織祕書長譚德塞宣布，將新冠肺炎疫情全球風險的級別，由「高」上調至「非常高」，為現行最高級別。