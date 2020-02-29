超前部署…長庚美食街調整座位 美食外送改大門口交貨

我國出現首起新冠肺炎院內感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，醫院秩序很重要，人越少越好，沒有特別需求，民眾不要到醫院。

因應「醫療機構陪病及訪客探病規定」，部分醫院「超超前布署」，林口長庚昨起一般病房全面禁止探病，為將院內感染風險降到最低，林口長庚發言人黃璟隆表示，已經調整美食街座位，原本一張桌子可坐四人，現在拿掉三張椅子，只能坐一人，過去美食外送業者可直接進病房，現只能在大門口交貨。

對於林口長庚禁止探病，陳時中表示，是強勢了一點。但他也說，防疫期間最好不要「探病」，現在視訊發達，親自看和透過視訊差異不大，希望民眾「沒必要別到急診室來」，也可減輕醫院沒有必要的壓力，希望全民配合。

醫院平時急診、門診暴力事件頻傳，陳時中昨用台語喊話「母湯來醫院亂啦！」防疫期間醫院壓力很大，若有任何人跑來醫院無理取鬧，請警政單位馬上查辦。

陳時中先後前往部立桃園醫院以及台北榮總視察，他強調，面對新冠肺炎，各級醫院將各司其職，區域醫院未來將會是新冠肺炎輕症患者的應變醫院，醫學中心重點仍在收治急重症患者。

但隨著無症狀患者日趨增加，陳時中也呼籲，醫護人員面對患者，要有「全面防護」的概念，不是處理高等級感染者就非常小心、其他就放鬆，醫護人員的防護是醫界與國家對抗疫情的戰力，得隨著患者的病情隨時調整，防護措施絲毫不得馬乎，接觸任何患者都應徹底清潔、消毒。

衛福部醫事司長石崇良表示，目前各醫院管制措施雖強度不一，但皆在最低標準之上，後續是否要由中央訂定標準再提升醫院防疫強度，將視國際疫情、國內疫情滾動式調整。