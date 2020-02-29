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防醫院交叉感染 高雄長庚限縮探病時間及陪病人數

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄長庚醫院及鳳山醫院，公告限縮探病時間及陪病人數。記者王昭月／攝影
高雄長庚醫院及鳳山醫院，公告限縮探病時間及陪病人數。記者王昭月／攝影

國內第32例新冠肺炎確診病例為外籍看護工，為避免醫院出現防疫死角，高雄長庚醫院及鳳山醫院今天起限縮陪病人數及探病時間，加強管控。

高雄長庚醫院表示，2月29日起高雄長庚和鳳山醫院的一般病房僅開放上午11點至12點，下午4點半至6點兩個時間供民眾探視病患，每名住院病患並限制2人探病、1人陪病。

院方表示，這是依據衛福部醫療專家2月25日會議共識決議，針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取的新措施，加護病房開放時間也縮為上午11點開放至11點半一個時段，民眾每天只能探病一次。防疫期間，民眾盡可能，改以通訊、視訊等方式關心住院病人。 協助照顧病人的照顧服務員，則需依規定進出醫院。

高雄長庚醫院副院長林孟志表示，繼第32例外籍看護工染疫後，暴露各醫院可能存在的防疫死角，為確保醫院這道防線不破功，有必要針對看護工、清潔工及外包人員進行全面健康清查，避免醫院發生交叉感染情事。

外籍看護 長庚 新冠肺炎

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