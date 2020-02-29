聽新聞
test
0:00 / 0:00
防醫院交叉感染 高雄長庚限縮探病時間及陪病人數
國內第32例新冠肺炎確診病例為外籍看護工，為避免醫院出現防疫死角，高雄長庚醫院及鳳山醫院今天起限縮陪病人數及探病時間，加強管控。
高雄長庚醫院表示，2月29日起高雄長庚和鳳山醫院的一般病房僅開放上午11點至12點，下午4點半至6點兩個時間供民眾探視病患，每名住院病患並限制2人探病、1人陪病。
院方表示，這是依據衛福部醫療專家2月25日會議共識決議，針對訪客探病時段、人數與陪病限定採取的新措施，加護病房開放時間也縮為上午11點開放至11點半一個時段，民眾每天只能探病一次。防疫期間，民眾盡可能，改以通訊、視訊等方式關心住院病人。 協助照顧病人的照顧服務員，則需依規定進出醫院。
高雄長庚醫院副院長林孟志表示，繼第32例外籍看護工染疫後，暴露各醫院可能存在的防疫死角，為確保醫院這道防線不破功，有必要針對看護工、清潔工及外包人員進行全面健康清查，避免醫院發生交叉感染情事。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言