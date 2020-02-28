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當年和平醫院染SARS逾一成陪病者 名醫籲速補防疫漏洞

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
和平醫院前急診科主任張裕泰。 聯合報系資料照片
和平醫院前急診科主任張裕泰。 聯合報系資料照片

家屬與非法看護相繼在照顧過程感染新冠肺炎，反映台灣的防疫政策恐怕忽略了陪病者。目前政府僅管控入院人數，要求住院病人只能有一名陪病者且需登記，走過抗SARS經歷的前和平醫院急診科主任張裕泰認為，這還不足以降低風險，醫院應進一步向陪病者進行防疫衛教，外籍看護則盡量應以母語溝通。

張裕泰淡淡細數，2003年SARS肆虐台灣，當年和平醫院內就有超過百名疑似病例，後來72人確診，其中包括31名醫護或醫事人員、19名病人、6家屬、6名看護工、3名工友、3名行政人員等，當中陪病者就占了一成七。

當時有多名家屬與看護工因為全天候陪病，近距離照顧接觸而不幸染病；廣為人知的劉姓洗衣工因遊走大樓各處值勤，不但染病，更成為超級傳播者。他說，如果醫院未做足非醫事人員的風險管理，照樣可能發生院內傳染。

眼看野火可能燎原，和平醫院在當年4月24日無預警宣布封院，約莫千人受影響。封院第一天、第二天仍舊一團亂，第三天起才慢慢顯現秩序，第五天才有足夠的防護衣送達。醫院慢慢將疑似病例分散至台大醫院、國泰醫院、長庚醫院等設有負壓隔離病房的醫院，同時政府也讓國軍松山醫院騰出隔離病房，後來多數染病者都送至國軍松山醫院。

和平醫院將病人轉出期間，院內的醫護人員或其他工作者會被送至國軍替代役訓練中心休息睡覺；完成一定時數工作任務者，則被送至基河國宅等四、五處，與外界隔離兩周再返家。醫院終於在5月8日完全淨空，接著消毒、焚化床單枕套等大量物品，疫情逐漸獲得控制。

張裕泰說，和平醫院付出沉痛代價，在疫情平息後實施許多新的感染管控措施，其中在看護管理上，一律要求院內看護必須來自醫院合作的合格仲介業者，如此才能確保這群人有作足衛生教育訓練。這也是現在許多醫院的措施，但仍難以避免民眾自己找了非法看護、再帶進醫院。

「非法看護的存在是回應民眾需求，但他們可能缺乏系統性的、關於自我保護與保護病人的衛生訓練，或者可能因語言不通而難以跟醫護人員有效溝通，這絕對是我國防疫上的死角」。

張裕泰表示，目前政府因應新冠肺炎疫情而限制進入醫院的人數，已要求每名住院病人只能有一名長時間陪病者，像是家屬或看護，且需向醫院登記，不過這還不夠。

張裕泰認為，醫院應把握這個造冊登記時機，向陪病者進行防疫上的衛教宣導，對外籍看護則應提供其母國語言的衛教宣導單張，最好是請翻譯志工協助醫護人員進行詳細指導，避免照顧過程中不當衛生習慣帶來的風險。

張裕泰也提醒民眾，現階段如需要臨時聘請看護，要事先確認看護在照顧過程中有良好且正確的衛生習慣，如發現不合宜，應立即請仲介協助指導或換人，以保護移工也保護自家人。

外籍看護 新冠肺炎

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