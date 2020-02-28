杭州首名新冠肺炎確診患者痊癒 但肺嚴重受損、沒法蹲

聯合報 / 特派記者林則宏/即時報導
杭州首例新冠肺炎確診患者27日解除醫學觀察，但健康已經明顯受損。（取自杭州都市快報）
杭州首例新冠肺炎確診患者27日解除醫學觀察，但健康已經明顯受損。（取自杭州都市快報）

大陸新冠肺炎病患迄今已有3萬多人痊癒出院。然而，若不幸感染新冠肺炎，痊癒後可能留下什麼後遺症？杭州首例確診患者27日解除醫學觀察後受訪時表示，他現在肺部損傷嚴重，沒辦法蹲下去，也不能長時間走路。跳起來，也只能跳1公分高。

據杭州都市快報報導，黃姓男子今年1月14日和幾個同事去武漢出差。1月17日下午，他與同事準備返回杭州，因家住得離杭州東站近，他就自己一個人訂了往杭州東站的火車票。

當天下午，他獨自搭出租車到漢口火車站，車站離華南海鮮市場只有2、300公尺遠。當晚11點多他就回到杭州。

18日早上，黃姓男子回到公司，但到了下午，他就覺得有點乏力，還有點發燒跡象，於是先回家休息。

隔天起床，黃姓男子體溫還是偏高，依然渾身乏力。吃過午飯，他就到浙大一院檢測。3個多小時後，檢測結果出來：陽性。當天下午，他就被隔離治療。

很幸運地，黃姓男子2月12日痊癒出院，轉入集中隔離點進行14天醫學隔離觀察。

27日解除隔離後，在接受都市快報訪問時，黃姓男子說，「我現在肺部的損傷，比重症病人還嚴重，因為病毒吸入量很大。以我現在的身體情況，還沒法工作。我沒法下蹲，也不能長時間走路，起跳只能跳1厘米（1公分）。長時間走路的話，腿部很痠，很悶。」

黃姓男子表示，剛出院時行動不是「很利索」。在酒店隔離期間，他就常常自己做些有氧運動，像是原地踏步、擴胸、壓腿等。

如今終於結束隔離，他說，現在最想做的事就是，等身體再好一些，回去浙江諸暨老家，看看1歲半的兒子，畢竟父子倆至今已經47天沒見過面了。

新冠肺炎 患者

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