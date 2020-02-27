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醫院社工納入禁出國令 石崇良指出關鍵原因

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

醫事人員禁止出國命令，引發醫界反彈，衛福部醫事司宣布防疫期間將會給予補償才稍稍平緩眾怒，前天匡列各級醫院的醫事人員（除了診所）皆為適用對象，今額外加碼醫院社工也納入適用範圍，醫事司長石崇良表示，是社工代表站在感控角度上，主動提出要求的。

石崇良表示，目前匡列的醫事人員以及社工，都是指於醫院服務（除診所）者，民間單位的社工人員不在此規範中，無須過度恐慌。

石崇良說明，禁止出國命令設立的前提是降低院內感染的風險，防止醫療體系在防疫期間崩壞，今天的會議上，社工出席代表主動向政府提出要列入適用對象，主因為醫院內的社工與其他的醫事人員，皆在同一棟大樓工作，且工作過程也會有密切接觸。

石崇良表示，非常感謝社工願意共體時艱，因此醫院社工若在防疫期間，有被取消出國的損失，也將納入補償費範圍中。

社工 出國

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