大甲媽遶境進香確定延期 張麗善：大家壓力暫時緩解

新冠肺炎疫情延燒，南韓近期爆教會群聚感染，也讓三月即將場大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境備受關注，而今天兩大遶境活動都確定延後，對此，雲林縣長張麗善表示，她非常尊重也感到開心，大家壓力暫時緩解。

張麗善說，尊重媽祖婆及所有信徒的信仰，若媽祖婆要來就會做好防疫措施，如今決定暫時不來，她相當尊重也開心這項決定，這讓大家稍微沒有那麼大的壓力跟擔憂。

她表示，縣府今天一早也針對遶境活動，進行跨局處會議，因大甲媽路線會從彰化溪州橫跨西螺大橋入雲林境內，因此原定在大橋入口處，設置紅外線熱像儀，監測每個人的體溫。

並沿線增設臨時洗手台，還有安排水車沿路跟隨，讓信眾可以隨時洗手，並提供消毒水供民眾取用，另進入密閉式空間，一定會量體溫，如今活動暫緩，她給予尊重，會做好準備盡地主之誼。