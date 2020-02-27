冠狀病毒之父：病毒比病毒學家厲害 研究跟不上變異

中研院院士賴明詔研究冠狀病毒40年，有「冠狀病毒之父」之稱，宅神朱學恒今天在臉書發文，他和賴明詔談新冠病毒疫情，賴明詔提醒，人類侵犯大自然，結果就是讓人類感染病毒，而病毒變異速度永遠比研究更快，勤洗手「斷絕與病毒往來」，才是自保之道。

賴明詔說，他研究冠狀病毒40年，以前覺得自己的研究對人類健康沒有太多貢獻。他說，冠狀病毒很少引起疾病，，以前大家對他的研究也沒有什麼興趣，他只是一直堅持研究，沒想到2003年SARS爆發，才知道冠狀病毒也可以引起這樣嚴重的病，而他之前的研究，也就成為了解SARS發生機制的重要資料。

他說，研究冠狀病毒40年，最近20年冠狀病毒引發重大疫情，他認為病毒原先與人類相安無事，是因為人類熱愛侵犯大自然，但人類改變自然環境，接觸結果就是讓人類感染了病毒，而人類過去對這些病毒沒有接觸，根本沒有抵抗力，才會造成疫情。

另外，不要期待夏天了，病毒沒有在怕37.38度的，是大家走出戶外較多。如果你還是天天中央空調冷氣房，病毒還是很愛你的。

賴明詔認為，保護自己就是保護病人，多洗手和增強自己的抵抗力，病毒永遠比病毒學家厲害，不論我們再怎麼研發疫苗，研究病毒，都跟不上它們變異的速度。斷絕與病毒來往才是保護自己的好方法。