未發燒卻確診比率不低 學者：追蹤接觸史比量體溫有效

多所大專校院下周開學，台科大副校長兼教務長莊榮輝表示，因應新冠肺炎疫情，校內將實施量體溫措施。他說，確診新冠肺炎但未發燒的比率不低，如要控制疫情，更重要的是落實追蹤確診個案接觸史。

莊榮輝是生物化學領域學者，他今天出席台科大記者會，會後受訪表示，全球確診個案中，沒發燒的比率不是很低，疫情很麻煩。現在草木皆兵，全球任一個地方隨時會爆出疫情，只是或然率問題，像台灣或然率很低，武漢就很高。

他表示，好的做法是有人確診就趕快防堵，從個案的接觸史來追蹤，這就是公共衛生，而他對台灣的公衛有信心。他也說追蹤接觸史要搭配國安管理，才能做到一人確診時，其他人都要隔離14天，沒事再放出來。據他所知韓國有此措施，但韓國疫情也沒控制住，表示韓國做得還不夠周全。

媒體問到台科大校內防疫，莊榮輝說，三大重點區域是餐廳、教室、宿舍，宿舍部分，學生維持好就可以了。而餐廳最危險，因師生進餐廳就會把口罩拿下來。校方參考他人做法，在餐桌設壓克力圍籬，效果不錯；另也推廣「餐桌勿語」運動，鼓勵學生用餐時少交談。

教室部分，莊榮輝說，學生對疫情的自主意識滿好，例如研究所考試全班都戴口罩，他們相信進校園的學生都沒問題。課堂安排上，大學生行動雖難追蹤，不過實施遠距教學也比較容易。包括教材使用、報告繳交，都比中小學彈性。

莊榮輝說，因為老師上課要講話，台科大也沒強迫老師戴口罩，但鼓勵老師和學生相隔三尺以上，「不要求要千里之外。」身為通識課老師的他，這學期也開設有關微生物與病毒課程，讓學生了解病毒是什麼。

按指揮中心公告，目前從陸港澳韓入境者，入境後都要做14天居家檢疫。莊榮輝說，台科大有回台準備開學的陸港澳生，都已經完成檢疫出關，沒人有問題。