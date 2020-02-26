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豐年社人事大地震 董事長、社長全洗牌
農委會旗下財團法人豐年社人事大地震，豐年社董事長謝志誠今晚對外發出辭職聲明，即日起請辭豐年社董事、常務董事、董事長三個職位。另外，豐年社社長劉孋瑩也將出任嘉義縣府新任新聞處長，豐年社明天上午10時召開董事會，將選出新任董事長及社長。
謝志誠今晚大動作發出請辭聲明，據了解，謝志誠從農村發展基金會董事長改任豐年社董事長後，一直感到相當不適應，與農委會也合作不良，甚至感到被「架空」，幾度都想請辭，年前已猶豫許久。
明天將由農委會副主委陳駿季主持董事會，選出豐年社新任董事長，據了解為農委會退休前高官。至於新任社長，內定為資深媒體人梁鴻彬，曾擔任過壹週刊記者，後來曾在防檢局任職。
梁鴻彬是宜蘭人，農委會新任畜牧處長張經緯也曾當過宜蘭縣前縣長、農委會前主委林聰賢的隨行秘書，外界解讀農委會「宜蘭幫」逐漸成形。
現任社長劉孋瑩也是媒體人，任內將豐年社旗下「鄉間小路」雜誌上架到7-11，發行量從2萬多衝到5萬多，也透過雜誌推廣農產小物，引發文青族群討論，也曾與文總合作在總統府前舉辦「島嶼物產市集」。
劉孋瑩任內多次跑台南、屏東、嘉義等農業縣市，包括跟台南市府合作推廣農業品牌「台南尚青」。嘉義縣長翁章梁也擔任過豐年社董事長，由於嘉義縣前新聞行銷處長賴明宏離職，因此邀請劉孋瑩任職。據了解，農委會主委陳吉仲原本不想放人，但翁章梁跟陳吉仲私交不錯，陳吉仲也只好點頭。
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