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動保團體促立法 立委提動保入課綱

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導

善待雞，才有好蛋！動物保護立法運動聯盟26日舉辦動物保護春茶會，提出8大訴求包含動物傷害慰撫金、動保警察、素食推廣等，共有7位立委（含國民黨、民進黨、時力和民眾黨）出席，呼籲立委諸公對此修憲或立法。各立委都給予正面的肯定，國民黨立委林奕華更提出「動保教育入課綱」的構想。

籲設專責動保警察

動物保護立法運動聯盟的8大訴求為「1入憲7入法」，第一，目前只有德國和瑞士的憲法納入動保，若台灣入憲將成為亞洲第一；第二是動物傷害慰撫金法制化，當動物因他人侵害而死亡，飼主有權利主張精神上的損害賠償。第三，動物保護警察應法制化，現行警察任務繁多，需要專責的動物警察。

第四，台灣天災頻仍，動物往往也是受害者，動物人道救援也需要法制化；第五則是動物科學「應用資訊公開」與「資源分享」的法制化；第六，由於動物福利關係到實驗品質，實驗動物的獸醫應立法專業養成。第七，為了維護食品安全，畜禽魚類友善生產系統也應法制化；第八，素食可有效減緩全球暖化，也應立法推廣素食。

動保教育入課綱

到場的各黨立委都對8大訴求表達認同之意，民進黨立委黃世杰表示，近年來地方政府紛紛制定動保自治條例，但執行上問題多，中央統一入法是必要的。

國民黨立委林奕華更提出「動保教育入課綱」的建議，如此動保觀念才能向下扎根。針對動保警察的設立，國民黨立委葉毓蘭亦認為現在是個契機，因年改的關係，許多警察不願退休，導致警力供過於求。

「農委會支持8大訴求，但如何執行仍須討論。」主委陳吉仲表示，以2017年實施的零安樂死為例，因動物收容所蓋得太慢，導致當前的收容所承載過量，此外，現有的獸醫人力也很吃緊。陳吉仲表示，他也邀請動保團體未來到農委會共同商議。

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警察 國民黨 課綱

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